上海率先探索发展整合医学 弥补现代医学发展弊端

中新网上海1月13日电 (记者 陈静)“分科过细”、“诊疗碎片化”、“只见‘病’不见‘人’”等是现代医学在发展过程中出现的弊端，而整合医学理论是弥补、修正这些弊端的重要途径。13日，上海市医师协会整合医学分会在同济大学附属第十人民医院宣告成立，从组织体系、管理架构上开启全新的探索。

同日，首届学术高峰论坛举行，同济十院“整合医学诊治中心”揭牌。整合医学理论的首创者——杏林大家、中国工程院院士樊代明，首届会长、中国工程院院士宁光等专家学者作专题演讲。

据悉，现代医学的“专科化”“分子化”“基因化”发展到极致，却给公众带来“医生眼中只有疾病、症状和体征，而不再有一个活生生的人”的误解。为了克服上述弊端，“整体整合医学”的理念应运而生。

所谓整合医学，是指从人的整体出发，将医学各领域最先进的理论知识和临床各专科最有效的实践经验加以有机整合，并根据现实进行调整，使之成为更加适应人体健康和疾病诊疗的新医学体系。

据介绍，现代医学利用生物学、化学等基础科学理论体系来阐释人体生命活动的机制，探究疾病产生、发展与变化，从而找到疗愈疾病的方法。“专科化”路径，同时产生了一系列缺憾，其中，为了确诊疾病，往往需要在多个科室之间“辗转”最受诟病；而在治疗方案上，各科医生的说法各不同。

中华文化素来提倡“天人合一”，将宇宙万物视作一个有机的整体，凡事都普遍联系。以樊代明院士为代表的中国医学人从优秀传统文化中找到了破题之道。整合医学理念由此诞生。据悉，整合医学理论不再只以改善症状、切除病灶等为唯一目的，而是融合预防、临床、康复等多个现代医学分支，为提升生命质量而努力。

“整合医学和传统中医学到底有何不同？”，“整合医学与全科医学的区别是什么？”当日，樊代明院士指出，中医未涉及疾病的分子乃至基因机理。全科医学解决不了“治得好”的问题。整合医学是从整体出发，形成新的医学知识体系，它解决看得好的问题。

当日，樊代明院士从《医学的系统论和整合观》出发，将医学哲理融入到生动有趣的事例中，阐释了整合医学是医学发展的必由之路的原因；宁光院士在题为《代谢病管理与整合医学》的演讲中举例说，大多数糖尿病和不健康的生活方式有关，而国家标准化代谢病管理中心将多学科整合起来，全面评估疾病，从而帮助患者改变自身生活方式，解决了糖尿病治疗的规范化问题。

同济十院党委书记、呼吸内科专家范理宏教授则阐述如何将整合医学理念融入临床治疗全过程，从而有效提升临床治疗效果，为整合医学实践探索出现实路径。(完)