女子混吃3种感冒药致急性肾衰 同一成分严重超量

女子混吃3种感冒药致急性肾衰

药里含同一成分，服用后严重超量

本报讯(记者伍伟 通讯员马遥遥)为了让感冒好得快一点，40岁的孙女士买来3种感冒药一起混着吃，引发了急性肾衰竭。

一周前，孙女士出现了发热、头疼、咳嗽、全身无力的流感症状，为了能快点好起来不影响工作，她到药店买了：泰诺、速效感冒胶囊、复方氨酚烷胺胶囊3种感冒药一起吃。第三天，她开始乏力、恶心呕吐、尿少，下肢也肿了起来，这才去家附近的武汉市中心医院后湖院区看急诊。接诊医生诊断她是急性肾衰竭，转入肾内科进行对症治疗。

混吃感冒药伤害这么大？武汉市中心医院药学部主任邓艾平解释，市面上出售的感冒药大多是复方成分，虽然药名不同，但大多都含有对乙酰氨基酚成分，如新康泰克、泰诺、必理通片、白加黑感冒片、速效感冒胶囊、小儿氨酚黄那敏、复方氨酚烷胺胶囊等，孙女士买的3种药恰恰含有这个成分，服下的对乙酰氨基酚严重超量。

邓艾平还提醒，部分感冒药中含有布洛芬，它与对乙酰氨基酚虽然名称不同，但两者均为退热药，药理作用相同。混服出现不良反应的风险也会成倍增加。

记者昨天查询国家食品药品监管总局网站后发现，经国家药监部门批准生产的含对乙酰氨基酚成分的药品超过1300个品种。药品种类涉及感冒药、解热止痛药等。据了解，目前对乙酰氨基酚广泛用于治疗感冒、咳嗽、解热镇痛等领域，在药店里销售的大部分是非处方药，消费者可随意购买。记者注意到，无论是感冒药还是解热止痛药，含对乙酰氨基酚成分的药品大都未在药品外包装上标明警示语，只有拆开药品包装打开药品说明书，才能看到药品说明书上标有“服用本品期间禁止饮酒”或“本品不能与酒及含有酒精的饮料同服”的注意事项。