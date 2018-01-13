很多人都有烧心的症状，这可能不仅是胃的毛病。美国新奥尔良奥克斯纳临床疾病基金会爱德华·麦考尔教授的一项最新研究显示，烧心与头颈癌症的发生有相关性。该研究发表在《美国医学会杂志-耳鼻咽喉头颈外科学》上。

研究者评估了2.8万例65岁以上的老年患者，对他们的烧心症状和癌症发生率进行了调查。胃食管反流病是引起慢性烧心的主要原因，研究发现，患有胃食管反流病的患者，其喉癌发生率提高了3倍，咽癌发生率提高了2.5倍，扁桃体癌发生率提高了2倍，鼻窦癌发生率提高了40%。

世界范围内每年有36万人死于头颈部癌症。研究者表示，胃食管反流病可导致胃内酸性液体反流至食管内，部分甚至反流到咽喉部，刺激这些部位形成慢性炎症反应，久而久之，容易引发癌细胞形成。以前已有研究证实，胃食管反流病会明显增加食管癌发病率，因此，胃液的刺激也可能是胃食管反流病人容易患头颈部癌症的原因。

研究者提醒，人们不应忽视烧心引发的癌症风险，若有慢性烧心症状，应及时就诊。（武德崴）