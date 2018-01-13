肝癌是临床上最常见的恶性肿瘤之一，通常包括3类：肝细胞肝癌、胆管细胞癌和混合性肝癌。第一种最多，约占肝癌的90%。

肝癌的高危潜在人群有6类。1. 慢性肝炎患者。以乙型肝炎为主，其次为丙型肝炎。长期慢性肝炎是肝癌的首发病因，这是因为肝部炎症反复发作，会使肝细胞有序的结构排列发生变异，整个肝的内部结构混乱甚至“坍塌”，最终演变成肝癌。2. 有肝癌家族史者。研究表明，肝癌存在家族聚集现象，某些遗传缺陷会导致发生肝癌的危险性增加。3. 长期嗜酒者。当酒精进入人体后，主要在肝脏进行分解代谢，酒精对肝细胞的毒性使肝细胞对脂肪酸的分解和代谢发生障碍，引起肝内脂肪沉积，造成脂肪肝。饮酒越多，脂肪肝也就越严重，诱发肝纤维化甚至肝硬化，最终转化为肝癌。4. 生活在肝癌高发区的人群。我国的肝癌高发区主要在东南沿海，流行病学调查研究发现，这些地区居民食用的粮食中存在不同程度的黄曲霉毒素污染，而黄曲霉毒素是导致肝癌发生的一个重要因素。5. 饮用重金属含量超标的水。6. 长期高脂饮食者。大量食用高脂肪食品会使肝脏负担加重，分解脂肪的能力下降，造成重度脂肪肝，这类病人也容易发展成肝癌。

以上6类肝癌高危人群，应定期体检，养成良好的饮食习惯，不吃发霉的食物、多吃新鲜蔬果，戒烟酒。日常积极锻炼、保持乐观开朗的心态，也有助于增强免疫功能。（首都医科大学附属北京佑安医院肿瘤微创介入治疗中心副主任、二病区主任 李 威）