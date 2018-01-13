中国乳腺癌增速有点快

日前，国家癌症中心发布的《2017年中国肿瘤的现状和趋势》报告显示，乳腺癌发病率位列女性恶性肿瘤之首。英国《独立报》也指出，2000年至2013年，中国乳腺癌年平均增长率约3.5%，而美国同期下降了0.4%。一系列数据引人深思，在医疗技术不断进步的今天，为何我们控制不住乳腺癌？

发病年龄比国外早十年

美国南加州大学医学院乳腺中心主任卢敏在国外从事乳腺癌防治工作近30年。她告诉《生命时报》记者，北美、北欧和大洋洲是乳腺癌高发地区，以白种女性发病为主；南美、南欧和以色列属于发病率居中地区；亚洲则是低发地区。比如，美国白种女性一生乳腺癌发病率为13.1%，而亚洲女性乳腺癌发病率为4%~7%。尽管欧美国家乳腺癌发病率高，但死亡率却很低。美国乳腺癌平均5年生存率为90%，中国只有73.1%。

“中国乳腺癌发病率低于西方国家，增速却位列世界首位。尤其是北京、上海、广州等城市发病率，已接近欧美发达国家水平。”中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科主任徐兵河是国内乳腺癌方面的顶尖专家，他总结了“中国式”乳腺癌的两大特点。

一是发病年龄早。中国乳癌患者发病高峰年龄在45~55岁，比西方人早10岁。其中，年轻患者相对较多，35岁以下约占15%。二是就诊病期晚。以北京为例，首诊1期患者比例只有32%，2期占52%，3期和4期分别为13%和2%。而西方国家1期患者比例超过50%，大多数患者都能早发现早治疗。

六大原因致雌激素紊乱

中国乳腺癌发病率为何居高不下？徐兵河表示，目前，乳腺癌的发病机制还不太清楚，但大量流行病学调查发现，人体的雌激素水平与乳腺癌相关。若雌激素水平持续升高或作用时间延长，对乳腺上皮的刺激就会增强或延长，继而诱发细胞恶性病变。

“相比20年前，中国女性月经初潮年龄从原来的十四五岁提早到十一二岁，停经年龄却从40多岁推迟到50多岁，无形中使乳腺细胞暴露在更长时间的雌激素刺激之下。”徐兵河强调，与此同时，雌激素分泌紊乱越来越普遍，主要有以下原因导致。

高脂饮食。吃太多西式快餐、大鱼大肉、奶油蛋糕，会导致体内脂肪增加。脂肪里的芳香化酶物质越多，会将女性体内的雄性激素转化为雌性激素，刺激乳腺细胞过度增生，导致恶性肿瘤。

过量饮酒。女性大量饮酒后，泌乳素的分泌会增加，刺激乳腺细胞，导致增生和癌变。而男性过度饮酒会使肝脏灭活体内雌激素的能力减弱，相对提升了体内雌激素水平，增加了乳癌发生率。

晚婚晚育。生育多个孩子会降低乳腺癌的风险。研究显示，第一个孩子出生时年龄在35岁及以下的女性通常会从怀孕中获得保护效应。但许多中国女性因工作压力不得不晚育。

母乳喂养低。母乳喂养会减少女性罹患乳腺癌的风险。权威医学杂志《柳叶刀》对全球中低收入国家评估发现，达到6个月纯母乳喂养率为37%，中国仅为20.8%。

压力过大。压力会影响各种激素的水平，抑制免疫系统发挥作用。一家权威女性调查机构发现，近95%的职业女性承受着各种压力，有28%的女性为“不能适应竞争”而担惊受怕。

缺乏运动。女性的体力活动比前几代要少。《国际行为营养和体育运动杂志》刊载研究指出，1991年至2011年，中国成年人体力活动水平下降近一半，女性下降的速度比男性更快。

美国早诊早筛减少死亡

国际顶尖学术期刊《癌症临床医生期刊》近期发布了2018年美国癌症发病情况预测报告。报告中提到，1989年至2015年，无论是癌症的发生率还是死亡率，美国都在逐步下滑，其中乳腺癌患者死亡率下降了39%。

在卢敏看来，早诊早筛是最为重要的原因。上世纪70年代开始，美国进行大规模的乳腺癌筛查，使大批可能患乳腺癌的病人得到了控制和治疗，降低了乳腺癌死亡率。现在，乳腺癌筛查已成为美国的免费筛查项目，无论公立医院还是私人诊所都能进行，医生也都具有相应影像技术资格。

与美国相比，中国在早筛查、早治疗方面比较欠缺。一是筛查普及率。徐兵河说，北京是国内乳腺癌筛查做得最好的城市，35~64岁的北京户籍女性，每两年可享受一次免费筛查。但偏远地区，因为缺乏设备、医保未覆盖等原因，乳腺癌筛查的接受度很低。

二是筛查手段。卢敏说，在美国，女性40岁后会做钼靶检查，辅助超声波检查，高危人群还会做乳腺核磁。但中国女性担心检查带来辐射，或因检查过疼等原因，拒绝钼靶检查。她强调，40岁以后的女性乳房逐渐脂肪化，采用钼靶检查能更准确地看到病变，而普通超声检查的准确性受限于医生水平。

三是治疗规范。美国有统一的乳腺癌治疗标准，通过乳腺外科、内科、整形科等多学科会诊，达到综合、精准治疗目的。但中国肿瘤治疗缺乏规范性，治疗方法千差万别。患者依从性也差，嫌弃5年的内分泌治疗太久，用药吃吃停停，导致复发、转移率很高。此外，卢敏还认为，大量的新药研制与临床试验，也使得美国乳腺癌的死亡率低于中国。

加强乳癌筛查是关键

在乳腺癌防控方面，美国有不少经验值得国内借鉴。徐兵河认为，在鼓励患病者积极治疗的同时，远离可控的诱发因素，能减少乳腺癌发生。

改善不良生活习惯。每天适量补充蔬菜、水果和蛋白质，减少高脂、油炸饮食，保持健康体重（BMI在18.5~24之间），坚持每周4小时的锻炼，保证充足的睡眠时间，坚持母乳喂养，避免长期抑郁、焦虑等不良情绪等。

加强乳腺癌筛查。国家应投入更多，个人也要重视筛查。卢敏强调，月经初潮早、绝经迟，35岁以上未育或35岁以上生育第一胎，有乳腺癌家族史或良性乳腺病史的女性都属于高危人群，更要警惕乳腺癌。《中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范（2017）》建议，40~45岁女性每年一次乳腺钼靶检查，致密型乳腺推荐与B超联合检查；45~69岁每1~2年进行一次乳腺钼靶检查，致密型乳腺推荐与B超联合检查；70岁以上每2年一次乳腺钼靶检查。（谭卓曌）