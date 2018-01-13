受访专家：北京大学第三医院儿科主任医师 王雪梅

这个新年，不少家长都没过好，跑医院、看急诊，忙得心累又身累。在首都儿科研究所附属儿童医院，记者看到，虽是周末，整个门诊大厅仍然塞满了人。带儿子来看病的孙先生就是其中之一。

不分南北，各地儿科天天爆满

孙先生说，这场流感让他们一家四口全病倒了，最先中招的是大女儿。“前几天，我们带女儿来儿研所看病，整个医院简直可以用人山人海形容。除了夜间特需，全都没号。我们实在不忍心抱着孩子在这儿等几个小时，最终决定去和睦家，虽然很贵，但能赶紧看上病。”孙先生一脸愁容，“现在女儿好多了，儿子又病了，还好今天人没那么多。”

2017年12月28日，北京市疾病预防控制中心发布监测结果，全市流行性感冒较前一周上升81.44%。国家卫计委发布的消息则显示，目前我国已上报流感样病例比例，高于过去3年同期水平。全国各地，不分南北，都遭遇了流感高发。

上海的刘女士告诉记者，当地所有儿科门诊几乎处于爆满状态，按照媒体总结的上海各大医院儿科排队时长图，平均等候时间超过3小时。“上海市儿童医院上周给出挂号提醒，常规等待时间大约6小时！这还不把家长急死。”

甲型、乙型一起流行

北京大学第三医院儿科主任医师王雪梅在门诊也明显感觉到今年冬季流感的不同。“往年这个时候，得流感的孩子也会增加，却没今年这么多。”她说，另一个与往年不同的情况是，今年甲型、乙型流感一起暴发，不像过去主要流行一种，有个别患者还同时感染两种流感。

无论哪种流感，其主要症状类似，均可表现为高烧、乏力、浑身疼等，有些孩子可能出现呕吐。王雪梅说，若孩子发烧超过39℃，同时伴随食欲下降、精神不佳、呕吐等，就应就医；如果发烧还不到39℃，但孩子出现明显精神不振，吃不下东西，也建议就诊。特别是有明显流行病学接触史的孩子，比如家里有人确诊患上流感，幼儿园有其他小朋友患上流感等，都意味着孩子可能已被感染，应尽早就诊。因为治疗流感的抗病毒药越早使用效果越好，患病48小时内服用效果最佳。

王雪梅提醒，由于流感需要一个痊愈过程，持续期约3~5天，且很难马上“药到病除”，如果已经看过一次医生，服药期间仍发烧反复，可能是正常现象，不建议多次就诊。若发烧的同时，症状还在加重，甚至出现新症状，如惊厥等，应立即就医。

流感高烧，善用退烧药

流感造成的高烧，较难自行消退，一般建议合理服用退烧药，如儿童专用的美林、泰诺林等。王雪梅说，有孩子的家庭，应常备上述退烧药。

孩子发烧超过38.5℃，且持续物理降温无效时，可考虑服药；若一次服药后，仍高烧不退，可间隔几小时二次服用。护理发烧孩子，要督促他们多喝水，也可洗个温水澡，辅助降温。一定不要使用“捂汗”的土办法降温，打寒战时做好保暖，发热时要让身体充分散热。此外，建议将每次服药情况，以及相应体温变化准确记录下来，就诊时拿给医生。

“症状和体温是医生判断病情的重要依据，家长带孩子就医时，要准确描述病情，比如发烧时最高体温，有没有咳嗽、呕吐等症状。”王雪梅说，这有助于提高诊疗效率。

症状缓解后的疾病康复期，孩子身体仍然较虚弱，如不注意避免交叉感染，很可能造成细菌或支原体感染，进而发展为肺炎等。王雪梅建议，流感恢复期的孩子最好不要去人员密集的地方，避免接触患病人群，多休息、少劳累，别剧烈运动。（记者 白 雪）