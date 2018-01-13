自制盆炎贴缓解盆腔炎

盆腔炎多因行经、产后，脉络空虚或平时体虚，风寒湿热侵入，体内正邪交争，引起经络阻滞而发病。在此推荐一款盆炎贴配方，贴在相关穴位，可使药物直达病灶，快速显效，还可兼收补益之功，使盆腔炎治疗更加彻底。

取红藤20克，败酱草、延胡索、路路通各15克，丹参、川芎各10克，透骨草30克。药研细末，姜汁、甘油调至粥状，取2毫克制成药豆，置于贴敷膏正中心，用酒精消毒双侧次髎穴及归来穴（如图位置），贴于该穴位处。每日1次，4~6小时去除，10次一疗程。

次髎穴可疏导水液、健脾除湿，常用于治疗子宫内膜炎、盆腔炎等妇科疾病；归来穴可调经止带、活血化瘀，对腹痛、带下病等疗效显著。红藤味苦降泄，可清热解毒，活血祛瘀止痛；败酱草味辛、苦，辛散行滞，可祛瘀通经止痛，治瘀滞腹痛；丹参有活血祛瘀、通经止痛的功效，作用平和，活血而不伤正气；透骨草可解毒止痛；川芎行气活血、开郁止痛；延胡索味辛、苦，可活血、行气、止痛，辛散苦泄温通，能行血中气滞，气中血滞，专治一身上下诸痛；路路通可祛风活络、利水、通经。诸药合用，从肝经入手，行气活血、化瘀止痛。

需要注意的是，月经期或阴道不规则流血的人及孕妇禁用。少数人会有皮肤过敏反应，停用后就会消失，无须另作处理。如果发痒、发红就揭开，不痒再贴，密切观察皮疹情况。使用期间禁辛辣刺激生冷饮食。（江西省中医院妇科主任中医师 潘兆兰）