牙齿长“洞洞” 风湿作的怪

牙齿长“洞洞”医学上称之为“龋齿”，是口腔科常见的一种疾病。但是口腔医生常常发现，一部分患者，虽然平时认真刷牙，非常重视口腔卫生，但是“洞洞”依然有增无减，甚至出现非常猖獗的满口龋齿。这时口腔科医生往往会建议患者到风湿科检查一下，患者不禁要问：风湿科不是看关节疼的吗？难道也管看牙齿？

正如大家所言，风湿科疾病确实常常见到关节疼痛症状，但风湿科实际上是一组风湿免疫疾病的总称，常常会累及多个脏器，出现各种各样复杂的症状，甚至累计牙齿、眼睛、鼻子、头发、口腔黏膜、指甲等。而导致发生龋齿的，就是风湿病中有一个疾病在作怪，它就是干燥综合征。

干燥综合征是一组主要表现为口干眼干等外分泌腺受损症状的疾病，部分患者同时可以出现血液系统、肺脏、肾脏等多系统、多器官受累，严重者甚至威胁生命。当口腔中腺体受到破坏，不能正常分泌唾液，存在于唾液中的溶菌酶就会减少，从而细菌得以繁殖，导致牙齿被破坏，长出“洞洞”来，这就是龋齿患者要看风湿科的原因。