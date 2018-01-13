健康关注：今年流感不会大流行

从2017年底到今年初，各家医院感冒门诊人满为患，同事、同学间甚至送小朋友去幼儿园的家长之间，见面都在互相问候：“没有感冒吧！”……显示出这一波流行性感冒的威力绝对不一般。据国家流感中心网站近日公布的流感监测结果显示，全国自2017年12月以来，感冒流行强度不断增强，流感样病例呈现出乙型流感病毒、甲型H1N1流感病毒和H3N2亚型流感病毒共同流行趋势，其中乙型流感病毒所占比例最高，也就是说，2018年伊始，乙型流感成为了此轮流感的主角。

据流感监测显示，近期全国报告的流感暴发疫情起数显著高于往年同期。北京市疾控中心传染病地方病控制所所长王全意表示，今年流感并非大流行。目前各型别流感均未出现明显的变异，不具备出现大流感大流行的生物学基础。预计多数地区随着学校和托幼机构放假，季节性高峰将出现回落。

乙型流感 一家独大

流感病毒是一种可导致人类或动物患流行性感冒的病毒，分为甲、乙、丙3种类型。其中，甲型病毒最易发生变异，常引起流行，乙型病毒则变型缓慢，流行比较局限，丙型病毒很少变异，多呈散发状。

据国家流感监测数据显示，2018年初的流感流行株为乙型流感HA1-YAMAGATA，大部分患者表现为持续高热，一般体温多超过38.5摄氏度，持续时间超过3至5天。

往年感冒都是甲型流感走在前列，那是因为甲流家族庞大，分为许多亚型，而且可以在人和多种动物中传播。最令人头痛的是，当各种不同亚型的甲流病毒相遇时，基因间就会相互重组，由此导致病毒发生变异，当病毒发生较大的变异后，就会导致流感大暴发。

而乙型流感病毒家族亚型较少，又仅在人与人之间流行，因此，变异速度只有甲流的10%至20%，且很少造成较大的流行。然而，风水轮流转，从2017年底开始，一向低调的乙型流感一改往日“温吞”的性情，以夸张的强势姿态，席卷我国多个地区。

有关专家表示，流感也是有致命性的，特别是对孕妇、老人、儿童等人群，但不能与SARS相提并论。乙型流感虽然没甲型流感变异快，但对危重病人的威胁与甲型差不多，甚至更高。

北京大学第一医院感染疾病科副主任医师徐京杭说，谈到传染性，流感确实比较强，人与人之间传播也很常见。

“病毒复制导致细胞损伤是流感发病的主要机制。”徐京杭解释说，流感病毒经呼吸道侵入粘膜上皮细胞，在上皮细胞内复制增殖并损害呼吸道，可以累及咽喉部、气管、支气管、直至肺泡。因此，此次流感的特点是起病急，畏寒、发热，体温在数小时至24小时内升至高峰，达到39至40摄氏度甚至更高，伴头痛、全身酸痛、乏力、食欲减退；呼吸道症状较轻，咽干喉痛，干咳，偶有腹泻；颜面潮红，眼结膜外眦充血，咽部充血，软腭上有滤泡。“今年的乙流，人群普遍易感，且小年龄组的孩子首当其中。”他说。

冬季干冷 注意保暖

流感都来了一个多月了，一直盼着的雪却屡屡爽约，尤其是北京的初雪越来越晚，“拖延症”越来越严重。

1月4日，全国经历了一场今冬以来强度最强、范围最大的降雪天气，降雪范围已超过400万平方公里，覆盖了23个省（区市），部分省份出现了大暴雪或特大暴雪天气。然而，北京却侧身躲开了这场雪。此次肆无忌惮的流感和连续几个月干燥寒冷的空气究竟有多大关系？降雪能否在一定程度上抑制流感病毒的传播呢？

其实，两者之间还真有关系。因为流感是病毒引起的，而病毒则是通过附着在空气中的粉尘等颗粒物进行传播，然后进入人体呼吸道。在干燥的冬季里，这些粉尘等颗粒物就变得比较活跃，为病毒传播提供了加速度，那些免疫力低下的小孩和老人就难免中招。下雪时，飘落的雪花吸附了空气中的粉尘等颗粒物，空气中湿度加大，病毒的传播力度自然就会有所减弱。

专家表示，流感病毒对干燥及寒冷有相当的耐受力，能在零下20摄氏度长期存活，但却对高温抵抗力弱，加热至56摄氏度数分钟，100摄氏度3分钟，病毒即丧失活性；它们对紫外线照射、乙醚、氯仿等消毒剂也颇为敏感。“因此，天气寒冷的冬季容易使感冒流行。”

虽然降雪对抑制流感有一定的作用，但对于预防感冒而言，降雪又具有两面性。因为降雪会带来降温，如果不注意保暖，也很容易感冒。所以，注意保暖尤其是呼吸道的保暖很重要，而长期待在室内的人则要注意通风。

接种疫苗 仍是关键

接种流感疫苗是预防流感最有效的手段。流感高发，不少家长临时才想起给孩子接种疫苗。“疫苗接种后产生抗体需要一段时间，因此，每年流感疫苗接种工作都是在流行高峰到来前开始的。”北京市疾控中心免疫预防所所长吴疆说，接种后大约两周即可产生抗体。很多人在流感流行时，看到身边不少人得了流感才想起接种疫苗，往往已经错过最佳时机。

但也有很多人反映，明明接种了流感疫苗，为啥还是被感冒撂倒了？对此，北京佑安医院感染综合科副主任医师李侗曾指出，这是因为流感病毒变异太快造成的。“流感疫苗的有效时间大多仅能维持一年左右，就算接种了，也要半个月后才能在体内产生抗体。所以最好早接种、每年接种。”北京疾控中心副主任庞星火也表示，尽管流感疫苗并不能百分百避免流感，但它依然是对抗流感不可或缺的重要手段。

为减少聚集性疫情，北京市疾控中心建议中小学校及托幼机构，严格坚持晨午检制度和因病缺勤监测，及时发现发热病例并进行隔离、治疗。徐京杭也建议家长尽量避免孩子接触有流感样症状的患者，不得不接触时必须佩戴口罩，以降低感染风险；当孩子出现流感症状时，要充分休息，饮食宜清淡并易于消化；密切关注孩子病情变化，若出现持续高热或咳嗽等症状，应及时就医，同时避免带病上学、入园或上课外班，痊愈前不要去学校或学习场所，以免对周围健康人群造成影响。

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两个中医“抗感方”

针对冬季流感，北京中医药大学东方医院推荐了两副药方，分别是：“感冒咳嗽合剂”和“金花清感颗粒”。

“感冒咳嗽合剂”取麻黄5克、杏仁10克、生石膏30克、生甘草5克、柴胡10克、黄芩10克、银花15克、苏叶10克。这个方子主要针对中国北方冬季气候特点和感冒特点。对于生活在其他地区的患者，要遵医嘱，另外，对于一些患有慢性病，比如高血压、糖尿病的患者，用此方前一定要咨询医生。

“金花清感颗粒”取金银花、浙贝母、黄芩、牛蒡子、青蒿等，可以疏风宣肺，清热解毒。用于外感时邪引起的发热，恶寒轻或不恶寒，咽红咽痛，鼻塞流涕，口渴，咳嗽或咳而有痰等，舌质红，苔薄黄，脉数，适用于各类流感包括甲型H1N1流感引起的上述症候群。