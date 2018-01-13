传统防治冻疮办法还有效吗？

随着冬至的到来，一年中最冷的日子就这样悄悄走近，有许多人又犯了愁。因为冬季气温低，一些人手上脚上耳廓上会长冻疮，冻疮痛痒难忍。有冻疮的人会发现，自己出现冻疮的地方每一年都会出现。寒冷是冻疮发病的主要原因。其发病原因是皮肤在遇到寒冷、潮湿或冷暖急变时，局部小动脉发生收缩，久之动脉血管麻痹而扩张，静脉淤血，局部血液循环不良。此外，患者自身的皮肤湿度、末梢微血管畸形、自主性神经功能紊乱、营养不良、内分泌障碍等因素也可能参与发病。

冻疮好发于妇女、儿童和末梢血液循环不良者，这些患者常伴有肢体末端皮肤发凉、肢端发绀、多汗等表现。皮损好发于手指、手背、面部、耳廓、足趾、足缘、足跟等处，常两侧分布。常见损害为局限性淤血性暗紫红色隆起的水肿性红斑，境界不清，表面紧张有光泽，质柔软。患处皮肤先呈苍白，渐见青紫而显红斑片状，局部按压可褪色，去压后红色逐渐恢复。严重者可发生水疱，破裂形成糜烂或溃疡，愈后存留色素沉着或萎缩性瘢痕。自觉烧灼痒痛，甚则局部搔痒麻木，遇热后加剧。

《丹溪心法》中把此病称为“冻风，冻瘃”。《外科正宗》记载：“手足破裂，乃干枯之象，气血不能荣养故也。此因热体骤被风寒所逼，凝滞血脉，以致皮肤渐枯渐槁，乃生破裂”。中医认为，冻疮患者多为阳气不足，外感寒湿之邪，寒冷伤及肌肤皮肉，气血凝滞不能运达而发。寒性收引，其人腠理则形寒肢冷，皮色苍白；寒性凝滞，气血淤滞则继而出现皮色红肿紫暗；气血淤滞，不能荣于肌肤则痛、痒、麻木相兼，甚则全无感觉；舌淡苔白、脉弦细为寒邪入侵之象。寒凝血淤证，治宜温阳散寒、调和营卫，方用当归四逆汤加味。方中当归甘温，养血和血；桂枝辛温，温经散寒，温通血脉，为君药。细辛温经散寒，助桂枝温通血脉；白芍养血和营，助当归补益营血，共为臣药。通草通经脉，以畅血行；大枣、甘草，益气健脾养血，共为佐药。重用大枣，既合归、芍以补营血，又防桂枝、细辛燥烈大过，伤及阴血。甘草兼调药性而为使药。

中医除了内调治疗冻疮外，还有一些经验方外用，如三油合剂，用蛋黄油、大枫子油、甘草油等量煎油外用。玉肌散，用绿豆、滑石、白芷、白附子，共为细末，汤调洗搽患处等。

冻疮一般都出现在寒冷的冬天，我们在没有出现冻疮的时候也是可以进行一些预防的。如平时可以喝些姜枣茶。用大红枣5粒左右、桂圆5粒、姜半块、枸杞1小撮、红糖适量煎煮后即可饮用。姜枣茶，具有温中散寒、止呕、回阳通脉、补血正气、活血祛淤的作用。做好防寒的工作也很重要，出门的时候要戴好手套、穿保暖一些的鞋子，鞋袜不宜过紧并保持干燥。冬季加强锻炼，提高身体素质，也是预防冻疮的有效办法。

（作者系北京朝阳区中医医院医师）