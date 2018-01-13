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中国人民健康保险股份有限公司获第十二届人民企业社会责任奖“年度企业奖”

2018年01月13日08:44 来源：人民网-人民健康网

人民网北京1月12日电 （记者赵敬菡） 11日下午，由人民网主办的“第十二届人民企业社会责任奖颁奖典礼”在人民网一号演播厅举行。本届评选以“新时代 新责任 新担当”为主题，共评选出“年度企业”、“年度扶贫”、“年度人物”、“年度案例”、“年度环保”五大奖项。中国人民健康保险股份有限公司获第十二届人民企业社会责任奖“年度企业奖”。

2017年以来，中国人保健康加快人保模式的复制升级，积极提供“基本+大病（补充医疗）+医疗救助+长期护理+健康管理”的一揽子社会保障服务方案；大力发展医疗救助、困难群众大病补充保险；整合医、养、药、护等上下游产业资源，为人民群众提供全方位、全生命周期的健康保障和健康服务。中国人保健康秉承中国人民保险69年品牌历史，肩负着“健康中国”建设使命，立足保险本职主业，成为国家医疗保障体制改革的积极参与者和重要推动力量。

(责编：聂丛笑、权娟)


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