人民网北京1月12日电 （记者赵敬菡） 11日下午，由人民网主办的“第十二届人民企业社会责任奖颁奖典礼”在人民网一号演播厅举行。本届评选以“新时代 新责任 新担当”为主题，共评选出“年度企业”、“年度扶贫”、“年度人物”、“年度案例”、“年度环保”五大奖项。中国人民健康保险股份有限公司获第十二届人民企业社会责任奖“年度企业奖”。

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