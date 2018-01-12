人民网北京1月12日电 （记者马晓慧）11日下午，由人民网主办的“第十二届人民企业社会责任奖颁奖典礼”在人民网一号演播厅举行。本届评选以“新时代 新责任 新担当”为主题，共评选出“年度企业”、“年度扶贫”、“年度人物”、“年度案例”、“年度环保”五大奖项。拜耳医药保健有限公司获第十二届人民企业社会责任奖“年度企业奖”。

拜耳致力于提高中国糖尿病患者血糖达标率以及糖尿病诊断率，突破传统糖尿病管理模式，携手社会各界力量打造“Power+中国餐后血糖优化管理”、“China-DNA中国糖尿病饮食管理现状调查和教育”、“社区餐后血糖筛查项目”及“新常青藤联盟”等系列项目，优化中国糖尿病患者的餐后血糖管理，推动餐后血糖在糖尿病高危人群中的检测与筛查，这是对中国慢性病防治模式的全新探索，对于减少糖尿病及其并发症的发生具有重要的意义。