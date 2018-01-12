“人民”的认可 伊利再获社会责任年度企业奖

伊利荣获“年度企业奖”

1月11日，由人民日报社人民网主办的第十二届“人民企业社会责任奖”揭晓。伊利集团凭借在信息披露、环境责任、社会公益等方面的实践成果，成为当天荣获“年度企业奖”的乳品企业。

伊利集团代表领取年度企业奖

“人民企业社会责任奖”创始于2006年，是中国互联网界最早、最有影响力的企业社会责任评选，被视为衡量中国企业履行社会责任的重要标尺。本次评选，是在“新时代、新责任、新担当”的主题下，讲述中国企业的新故事，探索责任之路的新征程。

从2006年开始，伊利就与“人民社会责任奖”结缘。当时的国内，“企业社会责任”只是个外来词汇，伊利在前瞻性的默默实践中，积累了呵护青少年成长、保护生态环境、致力产业链共赢等领域的丰富经验，不仅率先发布了中国乳业第一份企业公民报告、第一个社会责任应急预案，还第一个提出了完整的“健康中国社会责任体系”，荣获当时的首届“人民社会责任奖”，可谓实至名归。

12年以来，新时代对中国企业的责任能力提出了更高要求。伊利继续肩负行业龙头企业的责任担当，把引领世界发展的最高指标——联合国可持续发展目标（SDGs）融入企业发展战略，率先将社会责任体系升级为“共享健康可持续发展体系”，用责任行动，为人类贡献一份“美好生活”。

美好生活，需要营养健康。伊利坚持“不创新，无未来”，深入洞察新时代中国消费者对品质生活的需求。2017年底，国内很多深受“乳糖不耐”困扰的消费者，惊喜地发现：十年前运用“LHT乳糖水解”技术攻克这一难题的伊利营养舒化奶，正式升级为伊利牛奶新舒化无乳糖牛奶，为消费者带去了全新的口感、营养和品质。

美好生活，需要全民共享。“厚度优于速度,行业繁荣胜于个体辉煌,社会价值大于商业财富”。2009年以来，超过500万奶农受惠于伊利，走上了脱贫致富的道路；产业链上下游的合作伙伴，因伊利成立的“牧场合作伙伴发展学院”、“供应商发展学院”和“经销商发展学院”，实现了技术升级；而总是面临“融资难”、“融资慢”问题的产业链上下游伙伴，也获得了伊利的金融帮扶，截止目前，此项数额已累计达到135亿元。

美好生活，需要全民守护。伊利人认为“公益不分大小”，需要全民一起行动。从今年3月至12月，一场持续近1万小时、跨越25000公里的营养扶贫公益项目——“伊利营养2020”，走过了两次长征路，为全国近1/3省份的贫困儿童带去了营养与健康，并汇聚社会爱心力量，持续呵护下一代成长。

今天的伊利，已成长为全球乳业8强，未来，伊利也将不忘初心，继续践行“共享健康可持续发展体系”，书写更多中国企业的责任故事，引领中国乳企迈向新的征程。