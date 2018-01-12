日常症状不容忽视 三大人群需注意“治未病”

疲劳、心烦、容易发脾气……随着社会节奏加快，很多人都会被各种不舒服的症状所困扰，近日，中国中医科学院广安门医院治未病中心迎来三九灸治疗高峰期，除了大家比较熟知的“夏有三伏，冬有三九”需要保健外，在日常生活中，哪些人群适合到治未病中心接受治疗呢？治未病中心主任提桂香在接受新华网采访时表示，治未病应从健康细节入手，三种状态的人群可到治未病中心接受治疗。

“治未病”即采取相应的措施，防止疾病的发生发展。提桂香指出，一般有以下几种情况均可到中医治未病中心进行治疗。首先是在日常体检中，体检指标都正常，但却有一些不舒服的症状，如疲劳、心烦、容易发脾气、睡不实等，这些都称为未病状态，虽然没有明确的疾病诊断，但是确有症状需要调理。第二是某种急性疾病治愈后，在恢复期中出现了一些症状，影响患者正常生活，比如肺炎治愈后，某些病人出现易出汗、怕冷畏寒等状态，需要服用中药调理。第三是已经得了某种疾病，通过西医药治疗，或者正在进行相应西医治疗时，可以通过服用中药控制并发症，或者延缓病情进展。

提桂香表示，伴有高血压、糖尿病等慢性病患者，在服用相应药品中，会感觉有头懵、不精神等情况，可以到预防保健科就诊，可通过药物进行治疗，也可以选择传统疗法进行治疗。

“目前越来越多的人注重保健，除了日常要注意饮食、情绪、运动等方面调理外，还可到医院采用一些治未病的手段进行调理。”提桂香表示，中医保健科除了日常的针灸、推拿、刮痧、敷贴、膏方、耳穴疗法等治疗手段外，还有逐步在开展的足浴治疗、音乐治疗，杵针治疗。

目前很多年轻人都很注重养生保健，针对百姓不同的需求，广安门医院治未病中心开设了独具特色的中医体检，如中医体质辨识，将现代计算机技术与中医舌诊、面诊、脉诊、问诊四诊结合，通过客观采集与分析，进行体质辨识，提出调理建议，给予干预方案，包括运动调理、饮食调理、生活方式调理、药物调理等；中医经络检测，根据中医学经络理论，对人体十二经络的二十四原穴进行探测，结合现代医学科技，应用计算机技术，迅速检测出机体的健康状况；另外，还开展人体成分监测，通过对人体成分分析，可以判断人体内水分、碳水化合物、蛋白、脂肪、矿物质等成分是否合适，比如超重者超出部分是肌肉还是脂肪，以便制定科学合理的减重方案等等。（孙慧）