重庆市消委会：通过食盐补充矿物质元素作用微乎其微

人们在日常消费中，经常会听到“最健康的盐”、“矿物物质营养素更丰富更全面的盐”等广告语，但重庆市消委会日前通过比较试验得出结论，通过食盐来补充矿物质元素作用微乎其微。

国家食盐流通体制调整后，进入销售终端可供消费者选择的食盐日渐增多。食盐按其功能划分有一般精制盐、加碘精制盐、低钠盐、其他营养强化盐，价格也从几角到几十元不等，选择何种盐给不少消费者带来困惑。为此，重庆消委会对重庆市场上销售量较大的品牌食用盐开展了比较试验。

本次比较试验的样品包括８个品牌共计２７组食用盐样品。其中国产６个品牌２３组，产自湖北、四川、重庆、云南、陕西等省市；进口２个品牌４组，产自西班牙和意大利。样本价格最低的是白象牌高原深井盐０．６元／３００克，最高的是卡蒙地中海粗海盐４０元／３００克，这８个品牌的食用盐基本上涵盖了重庆市场上销售的国内外主要品牌。

结果显示，２７组样品均未测出锌，有４组样品测出有硒；有１８组样品测出有铁；有２３组样品测出有镁；有２２组样品测出有钙。虽然硒、铁、镁和钙这些微矿物质元素对人身十分有益，但从测试结果看，无论盐的档次与价格高低，其微量的矿物质元素含量都十分有限，因此通过食盐来补充矿物质元素作用微乎其微。

对此重庆市消委会提醒消费者，通过食盐补充矿物元素不实际，不要轻信广告宣传语，如“最健康的盐”、“矿物质营养素更丰富全面”等。为了补充矿物质元素而特意选择微量营养强化盐完全没有必要，不偏食、不挑食则一般不会缺少微量元素。（记者 韩振）