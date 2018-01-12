王玉平：失眠不仅是“睡不着” 需警惕抑郁焦虑情绪

劳累一天后，高质量的睡眠能让身心得到休息和恢复，然而，很多人都饱受睡眠障碍的困扰。日前，首都医科大学附属宣武医院神经内科主任王玉平教授在做客《新华会客厅》健康汇特别节目时表示，睡眠与健康息息相关，失眠往往与抑郁、焦虑伴随存在，如果长期持续性地失眠，并且影响到白天的正常工作、生活，应及时就诊。如果在失眠同时伴有长时间的低落、消极、烦躁等情绪，就要警惕抑郁、焦虑问题。

身心状况影响睡眠质量

失眠是最为人们熟知和常见的睡眠障碍，会对身体产生广泛伤害。在生活中，不同人的失眠表现差异很大：老年人由于睡眠时间较短或者经常早醒，总觉得自己睡不好；而青壮年由于学习工作繁忙，常常睡眠不足，或因压力太大睡眠不佳。那么，到底有哪些表现才能判断自己有睡眠问题？导致失眠的因素有哪些呢？

据王玉平介绍，失眠简单概括起来就是“睡不着、睡不够、睡不好”。判断是否失眠，首先要看睡眠的质与量是否能满足自身需求，以及白天身心功能是否受到睡眠的影响，例如次日是否出现疲倦、易怒，学习、工作、社交能力下降等情况。

“偶尔一两次睡不着不能算失眠，不需过度担心。目前国际上通常认为，出现1—6个月（及以上）的失眠是持续性的失眠。”王玉平说。

人们为什么会失眠呢？王玉平表示，失眠的原因多种多样，包括继发性失眠和原发性失眠。继发性失眠主要是由于其他原因导致的睡眠不好，失眠本身不是最初、最核心的问题。例如，睡眠环境的影响，药物及食品、饮料的刺激等导致的失眠，都不算真正的失眠。躯体性疾病也是导致失眠的常见原因之一，如肾脏、关节不好，患者身体痛苦会导致失眠，以及由于神经系统问题引发的失眠，都属于继发性失眠。而原发性失眠一般找不到明确的失眠原因。

王玉平强调，不论是原发性的还是继发性的失眠，经常与烦躁、紧张等焦虑问题，以及心情不好、没动力等抑郁情绪分不开。失眠、焦虑、抑郁这三者常常相伴而生，既涉及到生理问题，也关系到心理问题，因此要同时关注身心健康，保证睡眠质量。

长期失眠警惕抑郁焦虑

王玉平表示，在失眠的同时，如果伴有长时间地情绪不好，或者对任何事情没有兴趣，并且因此影响到了工作、生活，就要警惕抑郁焦虑问题。

日常生活中，焦虑、抑郁症和失眠很容易被混淆，但是它们之间存在差别。王玉平介绍，失眠的核心体现在对睡眠的质和量不满意，失眠患者的主观体验是睡眠问题，例如难以入睡、睡眠质量不好或者睡眠时间不够等；焦虑患者的问题是不安定性，他们会出现担心、恐惧、烦燥、易怒等症状；抑郁患者工作没有精力、心情不再波动，对任何事情都没兴趣、没动力。王玉平强调，焦虑、抑郁、失眠经常相伴，这三个症状常常同时出现。

王玉平举例说，“一些中老年患者经常会强调失眠、头疼、心慌、无力等症状。然而经过询问后发现，他们还会对很多人或事情看不顺眼，导致家庭关系紧张，自己也会更加孤立。这就是处于焦虑、亢奋的状态，身体有一点点不适就会被放大，自然睡不着觉，这时候需要通过抗焦虑来治疗失眠。效果才会更好。”

“另外，抑郁伴失眠的状况同样普遍。很多患者失眠和抑郁都是主要症状，这种情况只考虑睡眠是治不好的，而抗抑郁治疗后，失眠症状很快就能缓解下来。”王玉平说。

很多抑郁焦虑的患者经常不自知，他们只是觉得心情不好，不认为自己有问题。在失眠的治疗上，抑郁焦虑问题也很容易被忽视。对此，王玉平建议，“医生在诊断失眠时要有意识，一定要仔细询问患者的情绪状态，和其他人的关系怎么样，判断是否存在抑郁焦虑问题，由此给患者制定治疗方案，这样效果才好。”

严重失眠要及时就医

当出现长期、较为严重的失眠时，该怎么办呢？对此，王玉平表示，应及时就医，由专业医生诊断失眠的病因，进行有针对性地治疗。

“医生会帮助你分辨，你感觉的‘睡不着、睡不好’到底是一个短暂的、一过性的状态，还是一种持续的病理状态。还会给出一些生活、工作、学习方面的建议。”王玉平说，对于一些失眠症状严重、持续时间较长、已经妨碍白天正常工作和生活的患者，医生还会通过药物帮助患者快速缓解失眠问题。

提到助眠药物，不免有人担心会“上瘾”。对此，王玉平解释，目前正规医院应用的失眠治疗药物都经过了严格审定，几乎不会出现成瘾问题。更普遍的情况是，并不是患者产生了药物依赖，而是在症状没有完全缓解的情况下，患者因为担心药物的副作用而自行停药，更加不利于解决失眠问题。

除了用药以外，还有哪些手段可以解决失眠呢？王玉平介绍，遇到失眠症状顽固、药物治疗不理想的患者，医生还会考虑一些更为复杂的治疗方案，或者采取物理疗法等方式帮助患者改善症状，例如，通过改变光照的方式来调解情绪，或者使用无创电磁疗法来调解大脑皮层的兴奋性等。

现代人的生活忙碌而紧张，一两晚睡不着、睡不好、睡不够的情况在所难免。一旦发生轻微的、短时间的失眠，有哪些日常的应对手段？王玉平称，含有镇静安神成分的中成药和褪黑素或许会有所帮助。但是如果失眠症状严重且持续较长时间，仍然建议到医院就诊，咨询专业医师。（王坤朔）