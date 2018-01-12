大肠癌是常见的恶性肿瘤之一，其发病率和死亡率在近几年也是逐年递增。

手术是目前唯一可以治愈结肠癌的重要手段，但对于一些分期比较晚的患者，手术后即使进行了辅助的放化疗，有相当一部分在后期还会出现转移和复发。

近几年大量的临床研究表明，中医药在改善患者的症状，减少放化疗副作用，提高患者免疫力和防止复发等方面起了很重要作用。

同时，人们也把希望寄托在中医药，是否能够单独根治大肠癌的作用上面。事实上，中医药在大肠癌的治疗中，它要根据不同的分期起到不同的作用。

早期的肿瘤大肠癌以手术为主，中药主要是促进术后患者机体的康复和减少复发。在中期，患者通常在手术后还要放化疗，中药主要是减少术后放化疗的副作用和复发，对一些晚期的患者，即使进行了姑息性治疗，中药也起到主要的作用。通常用中药来减少这种姑息，化疗或者放疗导致的副作用，同时能够依靠中药尽可能的减少患者的各种症状。

中药不仅仅是促进了机体的康复，也是能够和其他的治疗手段一起尽可能通过综合治疗，将大肠癌患者的生活质量和生命时间得以延长和获益。

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(责编：王亚微、权娟)