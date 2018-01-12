春节临近，许多人开始筹备旅游度假。旅游度假并不能“说走就走”，需要掌握必要的技巧和窍门，才能让旅程充满享受。近日美国《赫芬顿邮报》刊文，结合美国著名生活教练斯隆·谢里丹·威廉姆斯的建议，教大家如何以最简便快捷的方式切换到度假模式。

1.吃点零食。吃点零食有助减轻长途旅行的疲惫感，吃甜食尤其可以促进大脑释放感觉良好的化学物质，起到平复心情、提升情绪的效果。富含蛋白质的零食，则可以让你长时间保持精力，抵达住宿场所时也不会感觉疲劳。

2.机智排队。排队是旅行的一部分。由于大多数人是“右撇子”，因此可以选择到进口最左边的柜台排队，这里一般排队的人较少。

3.快速熟络。在离开机场前往宾馆的途中，抓紧时间同司机或其他当地人交谈，询问此地可以看什么、干什么等，这样你会尽快融入当地的氛围中。

4.营造家的氛围。许多旅行者将度假场所营造出家的氛围后，感觉更放松，也能睡个好觉。可以携带自己钟爱的吉祥物、杯子、枕套、睡前日记以及家人照片等。

5.避免争吵。快速进入度假状态的关键是将争吵或烦恼抛之脑后。旅行中碰到争持局面时，要自问是享受度假重要，还是一争高下重要。

6.探索周边。克服掉在异国他乡的畏惧感，做一个深入街头巷尾、风景名胜的探索者，尝试当地菜肴，多和当地人攀谈，将自己完全沉浸于当地文化中。