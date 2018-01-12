注意！这些小症状超时赶快就医

进入冬季，人们经常出现咳嗽、头痛、闹肚子等症状，这主要由感冒和肠胃炎引起，具有自限性，可如果这些症状持续一段时间仍不见好转，就要警惕了。英国《每日邮报》近日刊文，总结身体发出的7个报警信号。《生命时报》专家建议，一旦出现以下情况，应及时就医。

半年内体重大幅减轻

合理膳食和适量运动利于维持身体健康状态，但如果没有刻意控制饮食和增加运动量，半年之内体重大幅下降，并伴有疲劳、乏力、酸痛感等，要当心可能是一些较严重的疾病。

中国女医师协会健康教育专业委员会副主任委员韩萍解释，由于肿瘤细胞会消耗人体营养，短期内不明原因的体重大幅减轻，很可能是肿瘤信号，如大肠癌、胰腺癌、肝癌等。其他常见原因有内分泌系统疾病，如糖尿病、甲亢；消化系统疾病如慢性胃炎、消化道溃疡、肝硬化等； 另外，精神性疾病也不可忽视，如抑郁症。

韩萍建议，这种情况一定要及时去医院排查肿瘤，如实告诉医生既往病史和家族遗传病史，并根据相关症状，在医生指导下做检查。

突发性胸痛超5分钟

导致胸痛的原因有很多，例如胸壁本身损伤、心血管疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病等。但只要出现突发性胸痛，都应立即就医。

韩萍指出，心脏问题引起的胸痛最危险。如心绞痛，多表现为闷痛、压榨性疼痛或胸骨后、咽喉部紧缩感，有些患者仅有胸闷，可分为典型性心绞痛和不典型性心绞痛。典型的心绞痛常在劳累、情绪激动、受寒、饱食、吸烟时发生，历时1~5分钟，很少超过15分钟。休息或含服硝酸甘油，疼痛在1~2分钟内（很少超过5分钟）消失。不典型性心绞痛常与胃病、牙痛、肩周炎发作，易与其他疾病混淆，需注意识别。

急性心肌梗死疼痛部位与心绞痛相仿，但性质更剧烈，持续时间可达数小时，常伴有休克、心律失常及心力衰竭，并有发热，含服硝酸甘油多不能使之缓解。另外，带状疱疹、脊柱退行性变、肿瘤等可引起肋间神经痛。常见症状为胸部疼痛、咳嗽、深呼吸或打喷嚏时疼痛加重 。

韩萍提醒， 中老年人在日常生活中如果稍微活动一下就感到胸闷、心慌，并时常出现仅有几秒钟的心前区或胸骨后痛，就应特别注意，及早就医诊治。患有冠心病的人应随身携带硝酸甘油、速效救心丸等急救药物，发作时立即舌下含服并及时就医。

大便异常持续1~2周

“多长时间大便一次？”“排便是否顺畅？”“便色有无异常？”这些问题，如不是医生问起，很少有人注意。韩萍提示，当排便习惯改变超过1~2周，意味着肠道功能异常，需要引起注意。

在饮食习惯没改变的情况下，大便突然时干时稀、粗细不一，甚至带血或黏液，最好及时排查一下是否是肠道肿瘤。有胃溃疡和萎缩性胃炎病史的患者，如果长时间排泄黑色柏油便，需考虑消化道出血或胃癌风险。

韩萍表示， 健康体检时，“大便潜血”和“肛门指诊”检查是筛查消化道肿瘤最基本的必检项目，体检中不能嫌麻烦而漏做。建议45岁以上或有消化道肿瘤风险的人每年最好做一次胃肠镜检查。大便异常超过2周时，要及时就医，不要自己随意服药。

咳嗽伴气短超过3周

咳嗽是最常见的病症，一般3周即可痊愈。但如果咳嗽持续时间过长，并伴有气短症状，有可能是一些慢性呼吸道疾病的前兆。

中日医院呼吸内科主任医师陈欣表示，有长期吸烟习惯的中老年人如果时常咳嗽，伴有少量黏液性痰，有罹患慢阻肺的可能。年轻人有这样的症状，并有过敏史，可能是哮喘前兆。持续咳嗽的其他原因还包括：慢性支气管炎、霉菌和尘螨过敏、支气管扩张症、鼻后滴漏，某些处方药物也会导致咳嗽。陈欣建议，有不良生活习惯和过敏史的人咳嗽时间过长，应及时就医检查，以免延误最佳治疗时机。

持续头痛超过1周

每个人都有过头痛的经历，但大多数都是偶发性的，多是疲劳所致，大部分没有器质性病变，但如果持续时间超过1周，最好及时就医。

北京医院疼痛中心主任医师赵英介绍，头痛分为急性和慢性两种。急性头痛主要与心脑血管疾病有关，伴有头晕、恶心、喷射状呕吐。慢性头痛包括神经性头痛、血管性头痛、紧张性头痛、偏头痛和颈椎病引发的头痛。

往往是慢性疼痛的急性发作，持续时间超过1周，如不及时就医，严重可导致精神抑郁。

赵瑛建议，头痛持续发作时，合理服用止痛药，也可以在医生的指导下进行局部痛点注射、理疗、射频等治疗。

伤口3周不愈合

我们的身体有一个强大的免疫系统，当皮肤有伤口时，吞噬细胞和体液会帮助愈合。如果伤口3周内不愈合，或出现异常症状，可能意味着身体的免疫系统出了问题。

韩萍说，糖尿病患者由于体内胰岛素分泌调节功能不正常，影响了机体的糖代谢，组织的再生修复功能受累，从而造成伤口不易愈合。体质较弱的人伤口也好得慢，是因为本身营养不良，外伤后破坏机体的代谢平衡，使体内蛋白质、碳水化合物消耗过度，从而影响伤口愈合。

韩萍建议，生活中应定期检查皮肤，观察是否存在异常变化。外伤后观察伤口愈合和破溃程度，后背等自己看不到的部位，可请家人帮忙检查。

喉咙痛超过3周

喉咙痛通常是病毒感染的结果，冬季尤其常见，症状通常持续1周自行消失。但如果喉咙痛超过3周，应尽早就医。赵瑛指出，反流性食管炎由于反流液体进入食管与气管交接口，也会刺激引起喉咙疼痛，此外，部分颈部和颅底肿瘤患者也有喉咙痛症状。

咽拭子检查是最基本的致病因素检测方法。若检测为细菌感染，如链球菌咽喉炎，需要接受抗生素治疗；当喉咙痛伴随腺体肿大时，应遵医嘱接受血液检查，排查免疫性疾病和骨髓异常、淋巴瘤和白血病的可能。（记者 张珺珺 □编译 陈宗伦）