男孩呼吸困难竟因“树枝”堵塞支气管

3岁的兵兵（化名）近4个月经常咳嗽，近3天更是出现呼吸困难的症状。到长沙市中心医院检查发现，孩子的左支气管被异物完全堵塞。经气道内异物取出术，医生取出两根6~8厘米长的白色“树枝”。

长沙市中心医院儿科主任、主任医师王曼知解释，孩子患上了塑型性支气管炎，取出的“树枝”状异物并不是误吞下去的，而是孩子支气管里的一种内生性堵塞物。这种内生性异物一旦广泛堵塞支气管，就会导致肺的通气功能障碍，以致呼吸循环功能衰竭危及生命。病例研究认为，塑型性支气管炎与儿童呼吸道支原体感染、病毒感染、哮喘、囊性纤维病、先天性心脏病等疾病有一定关系。

兵兵妈妈回忆，兵兵4个月前有一次感冒发烧，被诊断可能合并有肺炎，建议检查胸片、住院治疗，但被她拒绝，只是请医生开了些药物回家观察治疗。后来，兵兵的发烧、鼻塞等症状都没有了，咳嗽却一直反复，直到出现气促和呼吸困难。

王曼知提醒，儿童的支气管还处在发育的阶段，一旦咳嗽、咳痰严重，支气管内的痰液等分泌物难以顺利排出，易堆积堵塞支气管，造成气促或呼吸困难，严重时可能发展为塑型性支气管炎。