网传儿科“神药”没那么神，也没那么糟

匹多莫德，一种药物成分，英文名为PIDOTIMOD。这是一种免疫调节剂，最近因网上一篇被疯转的文章《国内年售40亿的儿科“神药”尚处小白鼠试验阶段》而被广泛关注。

在这篇文章中，药学硕士冀连梅指出，“这个进口药在国外医学临床试验疗效尚不明确，但在我国却摇身一变成了价格昂贵的‘神药’”，并“建议相关部门对匹多莫德的临床疗效进行再评价”。

文章中的种种说法，引起部分家长的担心。记者了解到，目前，国家食药监部门没有对该文提出的问题给予回复，而该类药物作为处方药，药店要求凭处方购买。长沙市第四医院儿科主任邓发文指出，匹多莫德作为免疫调节剂，对于免疫力低下以及重病中需要提高免疫力的患者非常切症，在临床使用中没有发现明显副作用，同时提醒市民不能滥用这类药物，需在医生指导下服用。

A 药店不推荐随意使用，要求凭处方购买

冀连梅发表的文章称，她发现这个药（匹多莫德口服液）是儿科、耳鼻喉科和皮肤科医生们的“宠儿”，从这三个科室看完病出来的孩子，几乎每人手里的药单上都有匹多莫德的身影，预防感冒来一盒、发烧咳嗽来一盒、鼻炎扁桃体炎来一盒、湿疹荨麻疹来一盒……每盒的单价从几十到上百元不等，而且一开就是一个月的量，一吃就是三个月的疗程，难怪医生们会对它推崇备至！

记者走访了千金大药房、楚仁堂药房和特格尔大药房等四家药房，在其中三间了解到有该类药销售，有的是颗粒剂，有的是分散片。千金大药房在售的一款为颗粒剂，浙江产，价格为每盒30多元。在其适应症一栏注明：适用于细胞免疫功能低下的患者，包括呼吸道反复感染、耳鼻喉科反复感染、泌尿系统反复感染、妇科反复感染等。从用法用量来看，该药作为预防疾病药物，每日一次，连续60天服用或遵医嘱。

一名消费者欲购买此药用于治疗孩子的感冒时，药店工作人员表示，该药是处方药，需凭处方购买。当消费者提出网络上对于该药安全性的质疑时，工作人员介绍说所售药物是获国家食药监局生产批文正规生产的产品，消费者对药物的适用性有疑问，以医生诊断为准。

B 对于两类免疫力低下病症疗效明显

这种药物在长沙的医院使用情况如何？记者从长沙市第四医院儿科了解到，他们在临床治疗中也会根据病症开具这类药，但主要是用于治疗免疫力低下的孩子。该科主任邓发文指出，网传有患者服用此药专门治疗流感，这是夸大了匹多莫德的适用范围，有滥用、乱用之嫌。他们从临床使用的效果来看，目前并没有发现有明显的副作用。

邓发文解析道，匹多莫德作为免疫调节剂，主要的作用是将人体的体液免疫系统和细胞免疫系统恢复到正常状态，调节是个缓慢的过程，因此这类药的使用时间比较长。从临床上看，该院儿科主要针对两类患者使用这类药物，一类是经过免疫检查后确诊为免疫力低下的孩子，一类是机体功能正常，但在某个阶段患有重病的患者，患者通过服用这类药物辅助治疗来调节机体的免疫功能。

邓发文指出，“是药三分毒”，任何药物在使用过程中都有可能产生副作用，但若用法、用量上对症，匹多莫德在临床上确实对于上述两类情况的治疗效果明显。

C 不宜盲目帮孩子增强免疫力

中南大学湘雅医院临床药师杨瑞介绍，从理论上讲，获批正规生产的药物，其安全性是可靠的。但家长认为通过服用匹多莫德这类免疫调节剂能提高孩子的免疫力，这个观点是不科学的，有滥用药物之嫌。

她以感冒为例，特别是现在流感流行，不少孩子出现鼻塞、咳嗽等症状，家长就认为孩子免疫力低下导致感冒。其实，孩子的感冒大都是病毒引起的，其治疗上应对症用药。除此之外，家长还要从食物、运动等各个方面，为孩子加强营养，增加运动频率，帮助孩子保持体内的免疫力平衡，以预防病毒。因此，她建议家长不要盲目听从朋友介绍，自行购买这类药物，凭经验使用。

孩子反反复复感冒，确实很让家长担心，那是不是可以就此认为孩子的免疫力低下呢？邓发文介绍，增强免疫力确实能增强人体的防病能力，而免疫力低下也确是引起人体生病的原因之一，但家长不能通过这些表征来判断，应先带孩子在医院进行免疫功能的检测，确定孩子是不是真的免疫力低下，再确定是否需要进行增强免疫力的治疗，否则一旦免疫力出现紊乱，会引发一系列疾病。

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维生素忌滥用

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抗生素忌滥用

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解热止痛药忌滥用

儿童发热的原因很复杂，也许是普通感冒、扁桃体发炎，也可能是麻疹、肺炎、脑膜炎等严重疾病。在没有查出病因前，滥用解热止痛药，会掩盖病情，妨碍正确诊断，耽误治疗。特别是幼儿高热时，如果使用解热止痛药不当，还会引起出汗增多、体温突然下降而发生虚脱。

丙种球蛋白忌滥用

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