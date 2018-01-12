深圳医疗价格改革完成三步走

近日，广东省深圳市发改委、卫生计生委、人社局联合印发通知，启动第二阶段医疗服务价格调整，迈出公立医疗价格“两降一升”改革的第三步。从2017年12月20日起，深圳市70家公立医院上调诊察费等761项医疗服务的价格，价格上调项目主要是体现医务人员技术劳务价值的项目，包括诊察类7项、护理类3项、手术类517项、中医类234项，上调总金额为8.13亿元。

深圳市卫生计生委相关负责人介绍，深圳从2017年开始对公立医院价格体系深入进行结构性调整，实行“两降一升”三步走。迄今已完成1000多种药品的谈判议价和上线供应，药价综合降幅超过22.57%，预计全年可为深圳节省药品费用15.37亿元。同时，取消挂号费，降低大型设备检查费，调整手术和综合治疗类项目价格，共计833项，预计为患者总体节省支出3000万元。腾出空间后，深圳市此次启动第二阶段医疗服务价格调整，提高了4类体现医务人员技术劳务价值的医疗服务项目价格。

据深圳市卫生行政部门测算，“两降一升”中减量大于增量，患者就医支出将总体减少约7.54亿元。在门诊费用方面，17个常见病种中有16个费用下降，仅1个病种费用上升，以药物治疗为主的慢性肝炎、高血压等慢性病患者医药费用下降明显；住院方面，深圳市住院前12个常见病种，11个病种的费用均有所下降。上述负责人表示，由于治疗方案、周期等方面的差异，改革后的支出变化将因人而异。