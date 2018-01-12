热心医生流感药方走红网络 中医师免费为大家解答疑惑

连日来，流感肆虐，省城各大医院儿科医生都在超负荷工作，山西省中西医结合医院副主任中医师彭涛博士虽不是主治儿科，却也因为这次流感而格外忙碌、疲惫。去年12月28日，他在自己的微信公众号中发布了一篇题为《近期小儿流感彭博士“推荐方”》的文章，没想到会在微信朋友圈里被热传，这十多天来，几乎每天晚上回家，他都得和妻子孙健再花费三到四个小时，通过微信后台，免费回答患者们的各种问题，虽然很累，也没有额外的收入，但看到那么多被治好患者的留言，让他非常欣慰和满足。

1月11日，本报记者采访到了彭涛。

患者突然增多决定改变方剂

“真的没想到会有这么多人受益。”上午，在彭涛家里，他拿着手机，给记者看连日来微信上收到的各种感激、致谢的留言，其中有患者的、有同行的、有朋友的，还有很多不认识的主动要求添加的，包括妻子孙健也频频收到各种询问、感谢，这都让彭涛有些意外。

他告诉记者，平时他的日均门诊量都在100个左右，找他看病的也都是老患者，家族式的尤其多，完全是因为大家口口相传，所以他看的病也比较杂。去年12月中旬，突然间门诊上经常找他看病的小孩一下子多了起来，症状也都雷同，都是反复高热不退，伴有咽痛咳嗽，甚者有住院治疗一周仍高热39℃以上的。

“按往常，一个方子下去，第一天肯定就退烧了，基本上也不会再找过来了。这一次，好几个孩子都没看好，又找了回来，调整方子后，孩子们的病情才有好转。”彭涛说，几番周折下来，他发现来看病的患者辨证用方非常特殊，用到了大量温病方，和学生分析后，他认为“不能再看人开药了，得看天开药”。于是，他根据《内经》运气理论的指导，加上最近几周看病的经验，拟定了一个流感的基本方，而且在很多孩子身上都有了明显效果。

药方网上发布后受到热捧

“那段时间，儿子每天回来流鼻涕，班里陆陆续续有孩子请假，也有不少家长向我咨询，就想着能不能在微信上发布一下。”彭涛说，要不要对外发布自己的药方，起初他还有些纠结，担心别人会说闲话，尤其是同行。

“后来想想，觉着只要能帮助到自己周围的人就好，因为每天门诊量是有限的，如果孩子们都挤到医院，就会占用号源，影响其他人看病，尤其是外地的，大老远跑来了，排不上号，也挺可怜的。最主要的是，这个方子也确实有效果。”彭涛说，孩子们来了医院，排上半天队，还有可能再交叉感染，到最后开的也是这个方子，索性不如直接发布。

就这样，《近期小儿流感彭博士“推荐方”》在网上流传起来，不到一天阅读量就上万了。“开始那两天，我们晚上回家都顾不上管孩子，第一件事情就是开电脑、看微信后台，回答大家的各种问题。”彭涛说，紧接着，微信上也陆陆续续收到亲朋好友的各种点赞。“儿子幼儿园时一个同学家长，本来都有一年多没联系了，突然给我发了条信息，说用了彭爸爸的方子后，孩子很快就好了，要感谢彭爸爸，感谢他的善举，真的让我们很感动。”孙健告诉记者。

评论里，还有很多家长表示，去药房抓药时，工作人员一看方子，就知道是彭大夫开的，还仔细告知煎煮办法。“我拿着自己的方子去给儿子抓药，他们不认识我，但知道是我的方子。心里一下子就觉得暖暖的。”彭涛说，这个方子发布后，很多同行也主动向他请教，也在用他的方子给大家看病，“想着能有那么多的人受益，这段时间的劳累也都值得了，就当是给自己和家人积点儿福报吧。”

对于这次流感，彭涛认为和五运六气有关。“我的理解是：虽然是数九寒天，由于‘运气’的结果，时行疫病反而呈现暑天流行性感冒的特点。与暑邪相同之处为火盛夹湿，与暑邪不同之处为木气受到火热的熏蒸，再加上主气太阳寒水的郁闭，升发不及。”根据“运气学”推测，彭涛认为，本月20日之后，厥阴风木主气，木气得复，流感就会逐渐得到控制。但因客气少阳相火的作用，仍会有许多外感发热性的疾病，不过治疗难度会减轻。

彭涛推荐方

处方

茵陈12克 藿香6克 白蔻仁3克（后下）黄芩6克 连翘12克 薄荷3克（后下）滑石15克（布包）竹叶12克 蝉蜕6克 白僵蚕6克 片姜黄3克 生大黄6克（另包）咳嗽重者，再加：浙贝母6克 射干6克 前胡12克

功效

透发清利湿热疫毒，通畅三焦，调和木气。

适用于近期小儿流感患者，症见高热、咽痛、咳嗽、大便不畅者，一般没有明显恶寒，体温上升时手脚凉，高热时手足反热。

病症

1.近期流感发热；2.舌尖红；3.舌苔白腻或黄腻，中后部舌苔厚腻。

用法

1.每服药为2次用量，高热38.5℃以上者，每日分4次服药（早、中、下午、晚上），也就是说一天喝两服药。

2.本药不宜久煎，群药煎煮时间以15-20分钟为宜，后下药煎5-10分钟。只煎一次，分两次喝。

3.大黄不后下，除非是药后大便不通者。大便一日三次以上者，大黄减半，不可不用。

4.本方所给剂量为4-7岁小儿用量，标准量为6克；8岁以上可用标准量为8克，如藿香8克，茵陈16克，白蔻仁4克，依此类推。成人近期流感也适用，标准量为12克。

提醒

1、本方虽对近期小儿流感患儿有一定疗效。但是，近期流感病毒夹有湿邪，致病性较强，不会像普通感冒一样，半服药就退热，常常需要服药2-3天，才会慢慢热退病愈。服药期间会出现体温反复，此为湿退热出，可以配合使用退烧药。

2、退热药的选择上，可以使用泰诺林（对乙酰氨基酚）和美林（布洛芬）交替使用。其中，泰诺林有肝毒性，美林有肾毒性，一定要多喝水，加快药物代谢。我最近门诊就遇到一例因发热连续服用美林三天，出现尿蛋白三个加的小孩。我所开中药无肝肾毒性，因为有滑石、竹叶、茵陈等药，反而可以加速体液的代谢，保护肝肾。

3、本处方仅适用于一般基础状况较好，高热、咳嗽、咽痛的患者。如果出现呼吸困难，或是高热神昏抽搐，或是其它危重情况，请及时去医院就诊，以免贻误病情。

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开天门：可镇静安神

开天门，又称推攒竹，出自清朝《保赤推拿法》。

天门位于两眉中间至前发际成一直线。两拇指自上而下交替直推。次数30-50次。具有开经络、开穴位、疏风解表、开窍醒神、镇静安神、明目的作用。

推眉弓：可缓解头痛

坎宫，别名眉弓，出自《小儿推拿广意》，清代熊应雄辑。清朝的《厘正按摩要术》也有记载。

自眉头沿眉向眉梢成一横线。两拇指自眉心向眉梢作分推，又称分阴阳。次数30-50次。可缓解外感发热、头痛目赤等症。

揉太阳穴：可缓解头痛发热

太阳穴，位于眉梢与外眦连线点向后一寸。

两拇指自前向后直推，称退太阳；用中指指端揉或运称揉太阳或运太阳。次数30-50次。具有缓解头痛发热、目赤痛的作用。

揉耳后高骨：可疏风清热

耳后高骨，出自《小儿推拿广意》。

位于耳后入发际高骨下凹陷中。用拇指或中指揉，称揉耳后高骨。次数30-50次。可疏风清热，缓解头痛、惊风、烦躁不安等症。

推下天柱骨：可退热

下天柱骨，即成人的天柱穴，天部阳气（人体以头为天），气血饱满坚实，起支撑重物的坚实之物，支柱也。

位于颈后发际正中至大椎成一直线。用拇指或食指自上而下直推，称推天柱。次数100-500次。可缓解发热、呕吐、惊风等症。

清天河水：可清热解表

天河水，位于臂正中，总筋至洪池成一直线。一手持孩子手，另手食、中指腹自腕横纹推向肘横纹，称清天河水；自肘横纹推向腕横纹，称取天河水；自肘横纹推向掌心，称大推天河水；蘸水从掌心到肘横纹，称引水上天河；自腕横纹至肘横纹跳跃、拍打或点拿，称大马过天河水。可清热解表、泻火除烦。

退六腑：可清热解毒

六腑，位于前臂尺侧，阴池至肘横纹成一直线。一手持孩子手以固定，另手拇指或食、中指面自肘横纹推向腕横纹。次数100-500次。可清热、凉血、解毒。