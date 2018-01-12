辽宁提高基层中医服务能力

记者近日从辽宁省中医药管理局获悉，截至2017年11月底，该省能够提供6类以上中医药技术服务的社区卫生服务中心和乡镇卫生院的比例，由2015年年底的13%和5.6%提高到88%和78%。

据介绍，中医药适宜技术具有简便易学、取材方便、安全可靠、疗效确切和价格低廉的优势，深受群众欢迎。按照《辽宁省基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》要求，结合基层中医药服务现状，辽宁省中医药管理局多措并举，多层次培训，切实推进基层中医药适宜技术推广。

辽宁省加强县级中医药适宜技术推广基地建设。制定了《辽宁省基层中医药适宜技术推广基地建设标准（试行）》，从场地、师资、推广能力、管理等方面对推广基地的建设提出了明确要求。在县中医院建设中医药适宜技术推广基地24个。制订中医药适宜技术推广计划。按照辽宁省“十三五”行动计划2020年工作目标要求，省中医药适宜技术推广基地按照适宜技术的难易、群众接受度、基层工作需求等因素，梳理遴选计划推广的50项适宜技术，并印制《辽宁省中医药适宜技术推广培训教材》1万册，集中开展师资培训。2017年度培训师资180人，推广适宜技术14项。分片开展定点培训。将省内44个县划分为3个片区，优先将没有中医院的县，纳入第一批定点培训地区。省基地选派师资，深入基层医疗机构，现场开展6项适宜技术培训。共下派师资9批46人次，培训基层技术人员1214人。