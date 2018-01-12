安徽要建智慧医疗生态圈

记者从安徽省卫生计生委获悉，根据《安徽省智慧医院发展规划建议》，该省将加大推动智慧医院建设的省内试点和推广，2018年在省属三级医院和各市人民医院开展试点，2020年智慧医院建设覆盖该省80%二级及以上公立医院，初步形成智慧医疗服务生态圈。

据悉，安徽省正在开展《安徽省智慧医院建设规范与评价标准》的研究和编制，推动智慧医院建设的试点和推广。2018年，首先在省属三级医院和各市人民医院开展试点。到2022年，全省智慧医院建设全面展开，命名一批示范智慧医院。同时，该省正在探索发展便携式健康数据采集设备，与物联网、移动互联网融合，为患者提供智能化挂号、支付、导诊、诊疗报告查询、药物配送、转诊和健康管理等服务，实现医疗资源使用效率与患者体验双提升。

根据规划，在医学影像云平台和人工智能医学影像辅助诊断平台建设的基础上，打造人工智能影像数据库和智能检测平台。根据规划，到2018年年底，人工智能医学影像辅助诊断平台覆盖安徽省50%的二级以上公立医院和乡镇卫生院（社区卫生服务中心），2022年实现全覆盖。