打造文化平台 多出精品力作

1月10日，2018年全国卫生计生宣传工作会在京召开。会议认真贯彻全国宣传部长会议和全国卫生计生工作会议精神，总结工作，分析形势，部署任务。国家卫生计生委副主任王贺胜出席会议并讲话。11个省份和单位作交流发言。

王贺胜强调，2018年要着力抓好7个方面工作：把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入，激发全系统服务群众健康的热情干劲；深化健康中国理论研究和宣传阐释，让党和国家的惠民政策深入人心；打造互联互通的政务新媒体平台，及时回应热点问题，增强群众获得感幸福感；办好首届医师节系列宣传活动，弘扬崇高精神，营造尊医重卫良好氛围；坚持以人民为中心的创作导向，精心打造卫生计生文化平台和精品力作；加快健康影响评价研究成果转化，全面推开健康促进县区建设；启动实施“提升健康素养行动计划”，为实现健康素养目标提供保障。

王贺胜指出，2017年，全国卫生计生宣传战线坚持围绕中心、服务大局，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大为主线的宣传活动影响深远；新闻发布提速提质，主动回应群众期盼和关切；“中国好医生、中国好护士”评议活动推动社会宣传取得新突破，涌现出一大批先进典型；健康中国行活动深入开展，居民健康素养水平持续提升。