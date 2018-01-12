家有老小 装好卫生间 门锁内外开 扶手必须装

受访专家：中国建材市场协会卫浴分会秘书长 刘文贵

对于有儿童和老年人的家庭，卫生间往往“危机四伏”。最好能为他们备好以下这些东西，最大程度避免意外发生。

儿童：1.内外都能开的锁。顽皮的孩子很容易把自己反锁在卫生间里，而部分门锁被反锁后，从外面用钥匙也打不开。最好换成内外都能打开的锁，或者把门的伸缩弹簧用胶带贴上。

2.防烫的淋浴装置。大多卫生间的花洒、水龙头都能调节温度，但孩子下手没有轻重，常一下子开到底，让滚烫的水喷出，导致烫伤。建议换成恒温龙头。

3.电源罩。为防止孩子好奇，触碰到电源插口，应为卫生间每个插座、插线板都安上电源罩，还要教他们“这不是玩具，不能动”。

老人：1.防滑拖鞋和地垫。老人在卫生间滑倒的案例比比皆是。家中有老人，一定要为他们在卫生间内外都备上一块防滑地垫和能稳稳走路的拖鞋。如果有浴缸，内外都要铺上防滑垫。

2.扶手。马桶两边、淋浴处都应安装扶手，在起身、洗澡时能够为站立不稳的老人提供一个支撑。在重心不稳要滑倒时，也能够“救命”。就算不慎滑倒，也能避免周围没有扶手而瘫倒在地起不来的情况。

3.浴巾。有些老人行动不是很利索，洗完澡穿衣服速度慢，容易着凉。可以备一条防寒用的大浴巾，披上之后慢慢穿。

4.浴霸等取暖设备。洗澡前后，体感温差较大，有心脑血管疾病的老人有一定风险。最好洗澡前就打开取暖设备，暖和了再脱衣。注意取暖设备要选质量好的，以防遇水漏电；也不要离人体太近，避免不小心碰触后造成烫伤。（记者 赵可佳）