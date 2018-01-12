山西建名老中医教师团鼓励西医离职学中医

山西省日前发布《深化医教协同推进医学教育改革与发展实施方案的通知》，提出建立以名老中医为核心的教师团队，鼓励名老中医“上讲台”，完善“西学中”制度，鼓励西医从业人员离职学习中医。

《通知》明确，将健全中医药师承教育制度，完善名老中医学术传承保障机制，建立以名老中医、教学名师为核心的教师团队，鼓励名老中医药专家“上讲台”，同时鼓励中青年教师“做临床”、临床医师“授经典”。

在办学方面，山西支持有条件的高校试办中医药健康服务学院，推进中医养生保健、康复护理、健康养老等方面的人才培养；创新中医药继续教育模式，认定一批中医药远程教育机构，支持开展“互联网＋”中医药继续教育；建立完善西医学习中医制度，鼓励临床医学专业毕业生攻读中医专业学位，鼓励西医从业人员离职学习中医。

相关负责人表示，方案的出台旨在进一步加强山西名老中医专家学术经验的继承工作，做好“师带徒”传承，培养更多优秀中医，造福广大患者。（霍瑶）