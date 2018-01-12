我国生猪价格连涨8周突破15元关口 广州猪肉价格暂未上涨

1月以来，全国多地生猪价格整体均价快速上涨，突破15元/公斤的关口。记者走访广州市场了解到，目前档口零售价暂未上涨。

农业部监测数据显示，我国生猪价格从2017年11月第1周每公斤14.42元开始稳中有涨，截至2018年1月第1周价格为15.35元，涨幅超过7%。

记者从广东省畜牧兽医局获悉，据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计，2017年12月30日至2018年1月5日，生猪平均收购价格为15.80元/公斤，较前一周上涨0.25%，较去年同期下降13.42%。本周较上周环比涨幅较大的地区有茂名市3.92%，珠海市1.95%，湛江市1.27%，但仍有9个市呈下降态势，其中深圳降幅超过2%。

有分析认为，近期受暴雪影响，交通严重受阻，市场供应减少，屠宰收购难度大，加上规模化养殖场有意抬价，最终造成了全国普涨的局面。

生猪价格上涨，猪肉价格表现如何？记者从广州肉菜市场协会相关负责人了解，目前荔湾区肉菜市场的猪肉零售价格未见上涨，土猪肉的上肉每斤16元左右，瘦肉和排骨每斤在25元到30元左右。而在广州有158家门店的华润万家相关负责人则告诉记者，目前猪肉零售价格没有变化，上肉每斤10.99元，排骨每斤23.99元。

有专家分析认为，受冷空气持续以及消费旺季的影响，春节前猪价走势不会偏离“涨”的轨道，但整体上涨幅度有限。