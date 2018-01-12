澳励娃奶粉宣布退出中国市场

2018年1月1日，被称为“史上最严奶粉新政”的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》全面实施，未取得注册的婴幼儿配方乳粉产品不得在境内销售。日前，一款澳洲品牌婴幼儿乳粉澳励娃首先爆出退出中国市场。

澳励娃“被out”

国家食药监总局此前发布的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》中规定，在中国市场销售的婴幼儿配方奶粉品牌，境内境外生产企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方。

据了解，澳励娃是澳大利亚ViPlus Dairy Pty Ltd（维爱佳）旗下品牌，2015年通过广东澳益佳乳业有限公司推向中国市场。昨日，澳励娃方面向媒体确认了退出消息，并解释称，澳励娃奶粉没有质量问题，国家品牌政策的改变是澳励娃退出中国市场的原因之一。

网上仍有商家出售

据了解，以往一些奶粉企业注册品牌后就到国外找代工厂生产，赚行业快钱。高峰时期，一家外海奶粉工厂甚至可以为十几家品牌代工。新政实施后，这一局面开始打破，要求每个通过注册制的工厂只允许生产三个品牌九个系列产品。而为澳励娃提供代工的工厂已经申请了三个品牌，因此无法再增加。

有乳业专家表示，新政的实施将有效清理市面上婴幼儿乳粉品牌鱼目混珠的现状。随着注册制的全面实施，将有更多的“澳励娃”退出中国市场。

根据国家食品药品监督管理总局发布的数据，截至去年年底，已经受理配方申请1342个，其中包括108家国内企业 (含7家新增企业)的922个配方申请，以及67家境外企业的420个配方申请；共批准130家工厂的952个配方，其中包括93家境内工厂的743个配方，以及37家境外工厂的209个配方。经统计，配方批准率大约在七成，这意味着还有相当一部分配方没有获得批准。

昨日，记者在网购平台搜索发现，仍有商家出售澳励娃奶粉。