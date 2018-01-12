流感高发 如何“治”与“防”

入冬以来，我国流行性感冒（以下简称流感）活动水平上升较快。多地医院门急诊和住院患者、重症患者增多，诊疗压力大。面对流感，该如何进行规范诊治与合理预防，1月9日，在国家卫生计生委的新闻发布会上，我国疾控专家给出了权威解答。

综合因素叠加导致流感高发

国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉介绍，今年的流感从临床症状上来讲，和以往的流感相比没有什么特异性表现，基本都是高热、畏寒、全身肌肉酸痛、乏力等流感典型症状。但与以往不同的是，今年除了有乙型流感感染的患者以外，还合并了甲型流感的几个亚型病毒的感染，比如甲型H3N2、甲型H1N1。有少部分的流感患者是甲型和乙型的混合感染。目前导致人群感染的主要是甲型流感病毒中的H1N1、H3N2亚型及乙型流感病毒中的Victoria和Yamagata系。

专家分析认为，今冬流感高发是由综合因素叠加导致的，主要包括：今冬气候异常，今年流行的优势毒株已多年未成为优势毒株，导致人群缺乏免疫屏障，易感人群增多。预计流感活动高峰还将持续一段时间，随着学校和托幼机构寒假的来临，流感活动水平将逐渐下降。

最新诊疗方案推动规范救治

焦雅辉介绍，1月8日，国家卫生计生委印发《关于做好2018年流感防治工作的通知》，从加强疫情监测、做好医疗救治、发挥好基层作用、做好健康教育等几个方面进行了部署。

中国疾病预防控制中心一直在密切关注病毒变异以及耐药性情况，及时调整相应的防控策略。目前来看，病毒还没有发生变异，也没有产生新的耐药性。现有的神经氨酸酶抑制剂（NAI），如奥司他韦等抗病毒药依然有效。目前我国抗病毒药物的供应保障充足，奥司他韦、扎那米韦、帕拉米韦等药物都可以国产化生产。

为进一步规范和加强流感的临床管理，减少重症流感发生，降低病死率，国家卫生计生委组织相关领域专家制定了《流行性感冒诊疗方案（2018年版）》（以下简称《方案》）。

《方案》提出了流感治疗的基本原则，包括应尽早隔离；对容易引发重症流感的高危人群，尽早抗病毒治疗；避免盲目或不恰当使用抗菌药物等等。对于流感的对症治疗，高热者可进行物理降温，或应用解热药物。咳嗽咳痰严重者给予止咳祛痰药物。根据缺氧程度可采用鼻导管、开放面罩及储氧面罩进行氧疗。

针对抗病毒治疗，《方案》提出抗流感病毒治疗时机为发病48小时内，重症流感高危人群及重症患者，应尽早给予抗流感病毒治疗；无重症流感高危因素的患者，发病时间不足48小时，为缩短病程、减少并发症也可以给予抗病毒治疗。在抗流感病毒药物中，神经氨酸酶抑制剂对甲型、乙型流感均有效。离子通道M2阻滞剂金刚烷胺和金刚乙胺仅对甲型流感病毒有效，但目前监测资料显示甲型流感病毒对其耐药，不建议使用。

对于重症病例，《方案》明确要积极治疗原发病，防治并发症，并进行有效的器官功能支持。

同时《方案》中也列举了针对轻症和重症的中医辨证治疗方案。充分发挥中医药特色优势，联合应用中医药技术，努力提高临床疗效。

接种疫苗、预防用药，远离流感

对于流感的预防，中国疾病预防控制中心副主任冯子健指出，除保持良好的个人卫生习惯外，接种流感疫苗仍然是最有效的预防手段。最好在流感高峰季节到来之前，也就是9月~11月完成接种。如果没有提前完成接种，在流行期接种，仍然可以获得保护。

首都医科大学附属北京地坛医院感染科主任医师李兴旺指出，对于高危人群，可以采取预防用药的方式来预防流感及其并发症。比如老年人、孕妇等特殊人群，当家里有人确诊得了流感时，可以在医生指导下，服用奥司他韦、扎那米韦等抗病毒药物，预防流感的传染。但是，药物预防不能代替疫苗接种，只能作为临时预防措施。

此外，李兴旺指出，公众要了解流感知识，知道简单的鉴别方法。当出现不明原因高烧、全身肌肉酸痛等疑似流感症状时，应立即到医院就诊，及时服用抗病毒药物（两天以内是最佳时间）。他特别提醒，到医院就诊时一定要戴上口罩，这样既保护自己也保护别人。