吉林市排查医疗机构、食堂食品安全隐患

近日，吉林市食品药品监管局在全市开展医疗机构食堂食品安全专项整治行动，落实医疗机构食品安全主体责任，严厉查处违法违规行为。

整治行动中，吉林市食品药品监管部门调查摸清了辖区医疗机构食堂的底数，强化医疗机构负责人作为单位食品安全第一责任人的责任意识。督促指导医疗机构开展自查自纠，查找自身存在的问题和薄弱环节，自行整改，并向所在地食药监管局备案。同时，重点检查医疗机构食堂食品安全组织机构和人员管理情况；医疗机构食堂是否取得许可证，从业人员是否持证上岗；是否按照要求进行索证索票，是否登记采购查验记录、餐饮用具清洗消毒记录；是否制定《食品安全事故应急预案》；是否有留样设备，并按规定进行留样；是否有消毒保洁等设施配备及运转情况；食品加工是否符合餐饮服务食品安全操作规范等。

此次专项整治共检查医疗机构食堂193户次，下达监督意见书32份，责令改正通知书31份，约谈医疗机构负责人30人。