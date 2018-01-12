总局通告11批次食品不合格

1月9日，国家食品药品监管总局发布近期抽检食品不合格通告。通告显示本次抽检薯类和膨化食品、蜂产品、糕点、豆制品和食用农产品等5类食品366批次样品，不合格样品11批次。

通告显示，抽检的薯类和膨化食品176批次中不合格样品有2批次，分别为天猫万亩园旗舰店、天猫亿人红旗舰店销售的标称山东亿人食品有限公司生产的土豆锅巴（麻辣味），酸价检出值高于国家标准规定。抽检蜂产品41批次，不合格样品1批次，为天猫谭氏食品旗舰销售的标称广州市谭山蜂业有限公司生产的荔枝蜜，氯霉素检出值为0.54μg/kg，国家标准规定为不得检出。抽检糕点33批次，不合格样品2批次，分别为天猫惠家旗舰店销售的标称福建惠家食品有限公司生产的惠家蒸蛋糕（香浓原味），菌落总数不符合国家标准规定；华润万家生活超市（浙江）有限公司杭州金沙大道店销售的标称北京禾格佳尚进出口有限公司代理、Quely，S.A.生产的桂力橄榄油面包条，过氧化值检出值高于国家标准规定。抽检32批次豆制品中有不合格样品1批次，为北京华冠商业科技发展有限公司购物中心销售的标称北京二商希杰食品有限责任公司生产的白玉内酯豆腐，大肠菌群检出值不符合国家标准规定。

抽检食用农产品84批次，不合格样品5批次。其中包括四川省成都市双流区西航港街道大同路二段成都农产品中心批发市场成都佳家欢农产品有限公司销售的来自成都福久康农副产品有限公司的鸡蛋，氟苯尼考检出值为0.64μg/kg，国家标准规定为不得检出；广州市白云区广州江南果菜批发市场经营管理有限公司销售的来自广州市白云区广州江南果菜批发市场常青园果菜的菠菜，毒死蜱检出值比国家标准规定高出5.2倍等等。