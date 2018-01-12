陕西“七维多点”整治违规畜禽水产品

“您好，请出示这批三文鱼的票据。”

话音一落，西安和生国际生鲜市场内一位王姓老板即拿出一沓整齐的票据，很快从中找到对应的进货票据递给执法人员。

这是2017年12月28日在西安市未央区食品药品监管局执法人员对和生国际生鲜市场进行元旦节前食品安全检查时发生的一幕。2016年7月以来，开展畜禽水产品日常监督检查、抽检成为陕西各地相关部门的重点工作之一。

2016年8月~2017年12月，在全国各地集中开展畜禽水产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治行动中，陕西省共监督抽检畜禽水产品53121批次，查处销售违法畜禽水产品案件11件，移送司法机关案件6件，受理和处理消费者投诉和举报450件。据陕西省食品药品监管局副局长任彦保介绍，开展专项行动以来，陕西省畜禽水产品质量安全水平明显提升，群众满意度普遍提高。

部门联动 形成监管合力

2016年7月，国务院食安办等五部门联合发布《畜禽水产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治行动方案》后，陕西省食安办迅速部署，建立省食安办、工信厅、农业厅、卫计委、食药监局、水利厅、民委七部门联动机制，制定印发《陕西省畜禽水产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治行动方案》，并要求各相关部门组织开展联合执法行动，形成监管合力，层层传导压力，确保整治工作落到实处。

随后，陕西省各市县食安办立即行动，分别成立领导小组，并按照省食安办要求，全面排查，逐户建档，督促生产经营者严格落实主体责任。

西安市食药监局在专项行动的不同时间节点，分别召开部署会、推进会、分析会和抽检工作会；市农林委印发《关于进一步加强畜禽养殖环节兽药使用监管的通知》等文件，要求在兽药生产、经营、使用和屠宰等环节落实企业主体责任；市水务局制定水产品质量安全监测计划。

汉中市食药监管部门对112户兽药鱼药经营户、202户畜禽水产品养殖户、1672户畜禽水产品经营户进行了全环节全覆盖多频次检查，与全市畜禽水产品养殖和经营户以及兽药经营者，逐户签订畜禽水产品质量安全告知书，督促畜禽水产品生产经营者建立完善进销货台账，完善溯源制度。

延安市食药监局严格监管市场开办者和市场经营者落实主体责任，严禁畜禽水产品暂养期间使用孔雀石绿、硝基呋喃等禁用药物及化合物，严格落实市场信息公开、经营者索证索票、进货查验记录等制度，实现来源可查，去向可追。

联合抽检 严查风险隐患

为深入推进禽畜水产品专项整治行动，陕西各地相关部门开展多频次、广覆盖的抽检工作。统计数据显示，一年多来，西安市共抽检畜禽肉及其副产品895批次，合格率100%；快检生鲜肉2105批次，合格率100%；快检水产品1881批次，合格率96%。咸阳市渔业部门检查养殖场5家，抽检水产品55个，合格率100%。商洛市监督抽检9265批次，其中，畜禽产品抽检3855批次，水产品养殖环节抽检630批次，销售环节抽检2043批次，餐饮服务环节抽检2737批次，发现不合格产品3批次；农业部门在生猪屠宰环节筛查生猪尿样592批次，未发现违禁使用“瘦肉精”等情况。汉中市共完成畜禽水产品监督抽检978批次，快检9440批次。

“禽畜水产品专项整治对我们触动非常大。冬季，我们要到河北、湖北等地去拉鱼。前些年，有些商户为了保证运输过程水产品存活率，偷着往水箱里加抗生素。现在商户根本不敢这样做了，监管人员不仅抽检运输车里的鱼，还会检测水箱里的水。”汉中市汉台区过街楼蔬菜批发市场水产经营户郑坤表示。

经营户纷纷改进运输手段，通过科学规范的方式保证鲜鱼存活率。“我们现在采取改造水箱，以及添加氧气、温度控制设备等措施解决活鱼在运输途中易死亡的问题。水产品经营户转变了观念，改进了运输方法，鱼塘业主也在进一步规范养殖行为。”郑坤说。

强化督查 整治不留死角

为全面掌握各地整治工作进度，陕西省各相关部门强化督导检查，分阶段对重点城市反复督查。2017年1月，陕西省食安办对西安、咸阳等地整治工作进行督查。2017年3月，陕西省食药监局对宝鸡市进行督查。

2017年4月~6月，陕西省食药监局对西安、咸阳两个重点城市进行二次督查；分别对安康、韩城进行督查。其后，组织督查组，分别对西安、延安和汉中三市进行抽查，并要求其他未被抽查的地市自查。

“多部门、长时间、大范围的专项整治，有力促进了畜禽水产品生产经营者严格落实主体责任，依法依规从事生产经营活动，加强了部门之间的沟通协作。”任彦保表示，针对难点问题共同研究监管措施，有效增强了监管合力和打击合力，推动全省畜禽水产品质量安全提升。

为了让畜禽水产品专项整治行动“热”起来，陕西各地利用报纸、广播、电视、网络等媒体，开展多种形式的宣传教育，广泛发动群众参与监管，形成社会共治的良好氛围。

西安市食药监局在网站设立“在线投诉”栏目，受理市民网络投诉，增强群众参与感；安康市食安办组织各相关部门采用流动宣传车、张贴宣传标语和公告、发放宣传资料、利用LED大屏宣传等方式展开宣传；榆林市农业局发放宣传资料3.2万余份，水务局印发《水产品质量安全知识宣传手册》1.5万余份，通过宣传，兽药经营、畜禽屠宰、水产品养殖、集中交易、畜禽水产品销售和餐饮服务企业经营者的畜禽水产品质量安全意识大大提升。