让医生心无旁骛地治病

白大褂必须与商业交易“绝缘”，才能保持医学的纯洁性。如果“因病施治”变成“因钱施治”，医生怎能赢得病人的尊重和信任？

最近，一则“病人欠费医生扣款明细表”引发热议。据了解，这是江苏某医院出台的一项新规定，要求病人欠费金额的70%由主管医生负责，每月从医生绩效工资中扣除500元，直至扣完为止。在舆论压力下，医院很快纠正了这一做法。

病人欠费医生扣钱，既不合情，也不合理。因为医生的职责是救死扶伤，而不是讨债追钱。医生治病，本应心无挂碍，全神贯注。如果医生一边看病、一边看钱，只要一欠费，立刻就翻脸，很容易给人一种“认钱不认人”的印象。长此以往，医生就会在道义上陷于被动，既损害了自身形象，也加剧了医患矛盾，有百害而无一利。

医学是爱的产物，是人性善良的表达。医学不是商业交易，不能讨价还价。医生之所以受人尊重，就是因为永远要把病人的利益放在第一位，而不是优先考虑个人利益。按照医学伦理原则，医生的一切行为必须有利并无害于患者，保障患者利益最大化。而按照商业交易原则，买卖双方必须平等自愿、互利共赢，否则就无法达成交易。因此，让医生承担病人欠费损失，无异于把医疗行为与商业行为混为一谈，这是对生命的亵渎，也是对医生的侮辱。

其实，少数医院让医生追缴欠费也是无奈之举。由于公立医院补偿机制不合理，一些医院被迫给科室下达经济指标，并层层传导压力，使医生成为创收的“主力军”。科室创收越多意味着奖金越高，欠费越多意味着奖金“流失”越多。于是，很多医生不得不算“经济账”，甚至将医学技术变成牟利工具。例如，有利可图的病人尽量多收，无利可图的病人尽量少收；赚钱多的项目尽量多做，赚钱少的项目尽量少做。其结果是，医学伦理原则被商业交易原则侵蚀，个别医生沦为“会看病的商人”。

有人质疑，如果医生都不谈钱，病人欠费怎么办？这的确是一个现实问题。毕竟，公立医院不是慈善机构，不能赔本运行。假如病人欠费太多，肯定影响医院生存发展。但是，即便如此，也不能让医生去追债。白大褂必须与商业交易“绝缘”，才能保持医学的纯洁性。如果“因病施治”变成“因钱施治”，医生怎能赢得病人的尊重和信任？对于医生来说，无论病人有钱无钱，都应一视同仁，全力救治。事实上，追缴病人欠费，并不是医生的义务，而是医院管理者的职责。既然病人欠费成为一个老大难问题，医院就应设立专人处理此事。如果属于贫困病人，确实无力支付医药费用，医院应本着人道主义精神，允许其延期或分期缴纳。对于特殊贫困病人，应协助其申请慈善公益基金。如果属于“三无”病人，医院可以向政府部门申请疾病应急救助基金，核销有关费用。当然，对于那些恶意欠费的病人，医院无力自行解决，政府应考虑建立健全守信激励和失信惩戒机制，将失信行为纳入社会征信体系，严重失信者可列入“黑名单”。有了这样的约束机制，病人恶意欠费现象必将大大减少。

病人欠费是一个社会问题，需要因人而异，对症下药，综合治理。让医生为病人欠费“背锅”，是一种简单粗暴的做法，不利于构建和谐的医患关系。希望有关部门给医生创造一个宽松的执业环境，让医生心无旁骛地治病救人，别再为病人欠费而分心劳神。

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 19 版）