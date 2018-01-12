甘肃将建全省地沟油收运系统

人民网兰州1月11日电 （记者付文）甘肃省政府近日发布实施意见，要求深入推动餐厨废弃物和地沟油无害化处置，严厉打击地沟油违法犯罪。今年将选取3个市州先行实施地沟油治理项目，争取年底全部建成运行；其他市州陆续开展项目建设，力争到2020年全部建成。到2025年，形成覆盖全省各县市区的餐厨废弃物和地沟油收运网络和无害化处理、资源化综合利用体系。

意见提出，由各市州建设地沟油收运系统，并将所辖县市区纳入收运、处置范围，对收运的地沟油在市州存储中转站进行预处理后，再送往地沟油资源综合利用企业进行统一处置和深加工。实行餐厨废弃物和地沟油收运、处置资格审核制度。餐厨废弃物和地沟油收运、处置的单位应当与产生单位签订协议，建立收运记录台账，按规定报备餐厨废弃物和废弃食用油脂来源、种类、数量和去向等情况。

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 12 版）