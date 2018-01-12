继续健全医保体系 积极实施“全面两孩”政策

国家卫计委日前公布2017年卫生计生工作进展及2018年重点任务，提出2018年要做好持续深化医药卫生体制改革，提高基层医疗卫生服务能力和质量，积极实施“全面两孩”政策，加强人口发展战略研究等十项工作。

2017年卫生计生工作进展包括：

深化医改取得重大阶段性成效。全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成，医联体建设和家庭医生签约工作稳步推进。基本医保和大病保险保障水平进一步提高，异地就医住院费用实现直接结算。各省均出台“两票制”方案，多措并举解决药品短缺问题。

基本医疗和公共卫生服务能力大幅提升。3年改善医疗服务行动推出惠民便民措施，解决群众感受最直接、反映最突出的医疗服务问题。血液安全供应水平进入世界前列。加强基层医疗卫生机构标准化建设。及时开展突发事件紧急医学救援。科学应对新发、突发急性传染病研究取得重大突破，防控处置能力快速提升。

卫生计生重点工作取得明显进展。国务院批复设立“中国医师节”，体现了国家对医务人员和医疗卫生工作的高度重视。举办全系统表彰大会，奖掖先进，提振士气。深化“放管服”改革，激发医疗领域投资活力。开展“健康丝绸之路”建设，国际交流合作进一步深化。

采取更多便民惠民措施。基本公共卫生服务项目扩大到14类，服务质量进一步提升。大病住院患者报销比例在基本医保基础上进一步提高。健康扶贫扎实推进，已累计救治贫困患者420多万人。加强儿科和孕产妇、婴幼儿疑难重症救治能力建设。计划生育管理服务改革成效明显。

目前，医疗卫生机构数量增加到99万个，医疗卫生人员达到1120多万人，个人卫生支出占卫生总费用的比重从34.3%下降到28.8%。人均预期寿命提高到76.5岁，孕产妇死亡率降至19.9/10万，婴儿死亡率降至7.5‰，居民主要健康指标总体优于中高收入国家平均水平，取得了较高的健康绩效。

今年国家卫计委将做好10个方面工作：

一是持续深化医药卫生体制改革。推动分级诊疗取得更大进展，巩固破除“以药补医”改革成果，进一步健全医保体系，深化药品供应保障制度改革，建立健全综合监管制度。 二是提高基层医疗卫生服务能力和质量。把更多的人才技术、财力物力、优惠政策向基层倾斜，做好做实家庭医生签约服务。三是预防控制重大疾病。加强疾病预防控制体系建设，扎实做好重大传染病和慢性病防治工作。四是持续提升医疗服务质量安全水平。启动实施新一轮改善医疗服务3年行动计划，严格落实医疗质量安全核心制度。五是深入实施健康扶贫工程。健全农村贫困人口医疗保障机制，开展深度贫困地区健康扶贫攻坚行动。 六是传承发展中医药事业。发展中医药健康服务，进一步深化中医药师承教育。七是大力发展健康产业。促进“互联网+医疗卫生”发展，鼓励社会资金进入医疗、医养结合等领域。八是积极实施“全面两孩”政策，加强人口发展战略研究。打造生育全程基本医疗保健服务链条。九是充分调动医务人员积极性主动性。加快推进薪酬制度、职称等改革，落实医学科研、休息休假等政策，创新人才评价机制，严打涉医违法犯罪，营造尊医重卫良好氛围。开展首届“中国医师节”活动。十是统筹提高卫生计生治理能力。推进法治建设、宣传引导、国际合作等工作。