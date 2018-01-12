“一人健康是立身之本，人民健康是立国之基”。没有全民健康，就没有全面小康，保障人民群众身体健康是全面建成小康社会的重要内涵。可以说，健康是“扶贫的根本、脱贫的关键”。

在脱贫攻坚的过程中，为使人民群众“看得起病、看得好病、少生病”，让非贫群众不再因病致贫、脱贫群众不再因病返贫，我们以“健康套餐”助力脱贫攻坚，在全省率先建立了普惠城乡居民的大病救助办法。同时，在“治未病”上下功夫，努力切断贫困与疾病之间的恶性循环，抑制未来因病致贫、返贫的人口增量。

推进健康扶贫，得让贫困群众“看得起病”“看得好病”。为此，我们构筑了健康扶贫“五重医疗救助保障网”，在全省统一的新农合基本医疗保险、新农合大病保险、民政医疗救助三重保障机制基础上，新增“县市区兜底至90%”和“普惠城乡居民的大病救助”两重保障机制，从以往的“小病变大病，大病要人命”转变为如今的“有病敢于治，治病少花钱”。同时，开展了“三个一批”行动计划，即“大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批”，将健康扶贫落实到人、精准到病。

推进健康扶贫，重要的是让群众“少生病”。贫困地区患病人群中，地方病、传染病、慢性病占有相当比重。“预防胜于治疗”，我们用健康扶贫统领卫生计生工作，注重防治结合、关口前移，全面推进疾病预防控制“八大行动”，构建“政府主导、卫计牵头、部门配合、群众参与”的工作格局，推进针对贫困地区和贫困人口的疾病防控和健康教育工作。比如，定期开展健康教育咨询服务，向贫困人口宣传卫生保健常识，举办保健防病知识讲座，播放健康教育宣传片，强化环境卫生综合治理，为结核病、布氏病、艾滋病等制定了“一病一策”专病专防实施方案，有效防控地方病、传染病的蔓延与扩散。

让群众“少生病”，还得让群众“敢看病”，就要不断降低医疗成本。因此，在提高医疗保障水平的同时，我们狠抓医改“牛鼻子”，严格控制医疗费用，全面取消“以药养医”，降低医疗成本。一方面，通过推进临床路径管理，要求优先选择报销目录内的诊疗项目和优质低价的药品耗材；另一方面，落实和推行单病种定额收费和定额支付，提高医疗机构控制医疗费用的主动性、积极性。同时，积极探索带量采购、量价挂钩，规范购销行为来降低药品、耗材成本，切实降低贫困患者的经济负担。

党的十九大报告提出，“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”，健康扶贫是医疗卫生事业的一项长期任务。让群众“病有所医，医有所保”，为全面建成小康社会筑牢坚实的健康保障，我们的工作只有进行时没有完成时。

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 05 版）