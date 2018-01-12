保鲜膜能疏通马桶？盘点保鲜膜的７大妙用

马桶堵塞真让人头疼，还得花钱请人来疏通。有个小妙招，一张保鲜膜就能快速疏通马桶。

疏通马桶

马桶堵住了，先别急着找人修理。将保鲜膜完全盖住马桶，并贴紧边缘。然后按下马桶冲水的按钮，等到保鲜膜慢慢鼓出一定的高度后，用手轻轻的往下压平。揭下保鲜膜看看，堵塞住的马桶立刻被疏通好了。

防止液体倾漏

外出的时候随身携带的洗漱护理用品经过路途颠簸，很有可能会倾洒出来。不仅浪费，还会污染其他衣物。只需要将液体的瓶盖打开后，贴上一层保鲜膜就“滴水不漏”了。

滋润皮肤

冬天的时候手脚因为干燥而出现一些皲裂，明明晚上睡觉之前涂了滋润的乳液或者滋润霜，可第二天早上还是一样的干燥。告诉大家一个小秘方，晚上入睡前将滋润霜涂在干燥处然后用保鲜膜包裹住，第二天起床后揭下保鲜膜，皮肤会变得非常光滑。

养护头发

平时洗头涂抹护发素的时候，不妨将用一张保鲜膜包裹住头发，再静置几分钟。护发素的营养更容易被吸收，告别干枯、毛躁。

清洗杯碟

水杯用久了，茶渍去不掉？可以将保鲜膜套在手上，再擦拭水杯。污渍什么都瞬间就清除，水杯立刻洁净如新。

碗碟或是饭盒上的油污洗不掉，同样也可以用保鲜膜擦拭。一分钟，油污即刻去无踪。尤其是洗碗池的油污也能非常轻松就能擦掉。

隔绝厨房油烟

每年年末大扫除的时候，家里厨房的墙壁因为常年受油烟的熏染，清洁起来十分费力。

用一张保鲜膜，贴在靠近灶台的墙壁上，这样油烟就会被保鲜膜吸收了。以后打扫卫生时只需要更换保鲜膜就好，是不是减轻了很多工作量呢。

油烟机外壳上套上一层保鲜膜做的保护套，隔一段时间换上新的就能保护油烟机不受污染。

垫子防滑

很多人会在浴室门口放一块垫子，不仅是为了擦干拖鞋，而且也能起到防滑的作用。但由于出入浴室时会将水分带到垫子时，反倒让垫子变得更滑了。这时可以在鞋垫的下面防止一块保鲜膜，利用保鲜膜与地面摩擦的阻力，使鞋垫能更好固定住。

同样的方法也可以应用到解决鼠标垫防滑的问题。在鼠标垫下铺上一块保鲜膜，这样鼠标垫就不会跟着鼠标“跑”了。