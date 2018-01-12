一键下单 送药上门（大数据观察·聚焦互联网医疗（下））

数据来源：商务部、《中国互联网络发展状况统计报告》、《中国互联网健康医疗发展报告（2017）》

制图：张芳曼

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习近平总书记指出，要抓住民生领域的突出矛盾和问题，推进医药卫生等领域大数据普及应用，深度开发各类便民应用。近年来，各类送药上门APP不断涌现，有个头疼脑热，用手机下单就有对症药品送上门，极大地方便了药品购买者。尽管目前医药电商市场规模还不大，但随着相关规定的不断完善，智慧型医药服务新业态正在蓬勃发展。

冬日凌晨，一家送药APP的配送人员接到北京客服的电话：一位客户急需治疗中风的药，希望优先配送。经电话联系，客户左耳后血管神经疼痛，还有想吐的感觉，医生推荐服用安宫牛黄丸。用户凭借处方在网上下单。不到20分钟，配送员将药送到，客户服药后症状减轻，为配送小哥点了个赞。

“食为先，药为安。”近年来，医药O2O（线上线下）模式成为传统医药工业和商业企业“触网”的最新打法。O2O医药电商主要覆盖北上广、杭州、武汉等大城市，除了高峰时期，药品基本一个小时内送到。

新业态受到欢迎

用户：下单购买方便，送货上门及时

北京朝阳区双龙小区张女士想买测孕试纸，在网上下单支付后，没多久试纸便送到手上。张女士说，有时药店没有想买的药，被推荐买了其他药，感觉有点不舒服。而且药店虽有夜间售药，但不会送到家，网上买比在药店买更方便。

目前，网上购买的主流药品包括感冒、发烧、腹泻等非处方药，其他如保健品、家用医疗器械等同样受青睐。“服务半径3—5公里，线上送药和线下药店的药品同价，甚至会低5%。”叮当快药CEO王立成说，“我们70%的客户集中在大城市，年龄在28—35岁之间，习惯于网上购货、线上支付。”

北京桃谷科技有限公司董事长张守川向记者介绍，网上送药有多种形式：一是药品流通企业的产业链延伸，包括康泽、仁和、老百姓、上海医药等，都选择在网上开药店；二是传统药企扩张线上渠道，并加强与线下联动，从而提高药品销售量；三是“医+药”的结合，在电商中嵌入健康管理、问诊咨询和药品导购，如1药网、健客网、康爱多等。

中国医药企业管理协会会长郭云沛介绍，从入驻第三方电子交易平台、自建垂直式平台开展B2C线上售药业务，到以O2O模式盘活资源发展医药电商，一批传统医药企业涉足电商，尝试“跨界融合”。

2017年初，国务院办公厅发布《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》，要求引导“互联网+药品流通”规范发展，支持药品流通企业与互联网企业加强合作，推进线上线下融合发展，培育新兴业态。规范零售药店互联网零售服务，推广“网订店取”“网订店送”等新型配送方式。

医药分开也为医院处方药外购提供了难得政策机遇。2017年4月，北京实行医药分开综合改革，彻底告别以药养医。去年9月，全国公立医院全部取消药品加成。取消15%加成，药品从收入变成本，医院卖药赚不到钱，还需为药品的库存、损耗和人员经费买单，部分医院已经不再设立药房，药店也因此迎来了更大客流量。

除一些特殊的药品外，患者拿着医生的处方也可在药店购药。医院处方药外流销售，目前北京正在探索相关业务流程，例如医生开出电子处方，可以直接传递到平台，再由平台送药上门。病人拿着医院处方到药店购买处方药，这是符合规定的。标记外购，医保可报销，没有外购标记的处方医保不予报销。

各商家入场积极

平台：扩大市场规模，增强用户黏性

北京海淀区崔先生患感冒咳嗽，下单购买了一盒藿香正气滴丸和一瓶止咳糖浆，客单价45元。叮当快药一单能赚多少钱？王立成给记者算了一笔账：平均客单价是50元，快递成本是12.77元，再除去人工成本、药品成本，网上送药能基本上实现持平。

大多送药企业目前都是与第三方配送公司合作，自建物流的成本较高，但是自建物流在专业和服务方面可以严格把控。自建配送队伍+自营药店成为网上送药的突破口。“药品消费作为低频次消费，O2O使用场景单一，实际使用需求较低。医药O2O目前还没有形成较大的用户规模，短期内也难以变现。”张守川说，电商打造自己的物流团队拉高了送药成本，加上平均客单价较低，多数处于亏损补贴的状态。

“但网上药店仍有普通药店无法比拟的成本优势，成长空间很大。”一位业内人士介绍，网上直营药店闭架销售，比传统药店紧凑些，药品种类也可增加50％—100%。

据《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2016年12月，我国互联网医疗用户规模为1.95亿，占网民的26.6%，年增长率为28.0%。王立成表示，盈利并不是叮当快药近期内必须实现的目标，提高用户黏性和流量才是业务重点。此外，阿里健康宣布与65家药店建立医药O2O联盟，京东健康到家谋求与各地药店建立联系……医药电商领域，互联网巨头入场积极。

多手段保障安全

监管：建立相关制度，销售全程可溯

医药电商第三方平台药品销售以来，药品网售安全、配送安全及患者用药安全等问题一直引人关注。

互联网药品交易服务资格证包括四类，即A证、B证、C证以及A证基础上的试点资格，分别对应为药品生产企业、经营企业和医疗机构之间提供平台的服务资格、药品批发资格、实体零售药店的售药资格以及在网上开展药品零售业务的资格。

目前，我国全面取消了互联网药店的A证件、B证件、C证件相关审批，这也就标志着通过互联网开设药店的难度下降了。根据法规，物流服务企业如果具有通过GSP（《药品经营质量管理规范》）认证的药品仓库和相关资质的人员、设备、运输车辆和温湿度监控手段，在作业流程符合GSP及有关规定的前提下，完全可以自主向各类医药大健康企业提供第三方物流服务。

换句话说，有线下经营资质的企业就可以开展线上业务，不必再搞个网上牌照。O2O模式药品均出自线下实体药店，这些药店都是取得药品经营许可的正规药店，药品质量安全有保证。同时，出货药店均位于用户生活周边服务圈内，在距离上也容易与用户拉近心理认同，增加用户信赖。

门槛虽然降低了，相关监管却在进一步加强。2017年11月，国家食品药品监督管理总局发布《网络药品经营监督管理办法（征求意见稿）》，规定网络药品销售者应当是取得药品生产、经营资质的药品生产、批发、零售连锁企业，并要求建立网络药品销售安全管理制度，实现药品销售全程可追溯、可核查。

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 09 版）