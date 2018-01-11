轻奢鲜食品牌Lee Uncle with Miss Yang发布新品

人民网北京1月11日电（王亚微）昨日，轻奢鲜食品牌Lee Uncle with Miss Yang（以下简称Lee Uncle）新品发布会在京举行。Lee Uncle是首个将全线产品定位于“无防腐剂、短保质期、新鲜取材”的新兴品牌。

据湖北绿怡农业发展有限公司首席执行官李志学介绍，品牌创立的初心源于消费升级的大背景下团队对80后、90后、00后等新兴客户群体消费需求变化的直观洞察。“简单、快捷、放心、走心”已经成为新需求的最低下线，不仅如此，新兴客户群体的新需求更需要新的消费场景来满足，而新的消费场景必将是新品牌新产品的阵地，因此新品牌的诞生也是必然的结果。

据介绍，Lee Uncle品牌产品主要研发人员出身于厨师世家，拥有超过30年的食品研发经验，对于食品的色、香、味、形具有成熟的勾划思路和研发路径。不仅如此，研发团队研发出来的新品在上市之前也要经过层层审核、把关，从原料选择到口味判断到品质控制，均有一套评判机制，只有各个方面均符合要求的产品才会最终获得上市资格。

李志学称：“我们对产品原料的要求非常高。拿我们的拳头产品陈皮牛肉来说，我们不仅会考虑选用的牛肉来源于哪个部位，还会考虑牛肉的酸度，另外还会考量牛肉的产地。我们对产品原料的严格要求，才成就了陈皮牛肉产品的筋道口感，吃过的客户都知道，那是真正牛肉的味道。”

为了保证产品的新鲜度和健康品质，Lee Uncle品牌全线产品杜绝添加防腐剂，产品保质期也因而变短。为了降低产品损耗，实现产品顺利触达最终端客户，李志学提出了建立大数据分销的解决方案。

借助先进的互联网技术和一品一码技术，Lee Uncle品牌可以通过数据跟踪任何产品的生产日期、保质期、存储条件、出入库时间、客户购买时间、剩余库存动态等信息，还能及时给即将到期产品以时间预警以及预估每个销售渠道单位时间内的精确销量等数据。它改变了传统的产品、渠道、库存和客户的关系，解除了渠道销售短保质期产品的压力，也给渠道实现轻库存甚至零库存提供可能。