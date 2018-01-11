“在一起·向未来”金士力2017金鹰盛典召开

（金士力总经理姚则兵致辞 供图： 金士力公司）

“在一起·向未来”金士力2017金鹰盛典在天津召开,金士力总经理姚则兵为大会做开篇致辞时表示，金士力就是要立足于全球视野，贯彻新的发展理念，扎到消费者最深的现实中去，充分挖掘消费者的需求，给他们提供优质的大健康产品与服务，这是金士力的主旨所在，也是我们的使命所在！

2017年，金士力注重创新、改革、调整，着力推广大健康产品，倡导大健康生活，打造大健康品牌，梳理工作主线，加强风险管控，确保持续良性发展。在讲话时姚则兵强调指出，金士力所面临的新经济时代, 既要彰显客户价值，也要体现平台价值。2018年，我们紧紧盯住发展目标，提高发展质量，给大健康创客提供好的产品、好的服务，好的发展机遇；不断提高客户满意度，严禁超量购买产品，严禁夸大宣传；培养自律、有德、有识的领导人，倡导开物成务、成才成功、成德成人。建立标准管理体系，“把模糊的清晰化，把清晰的数字化，把数字的标准化”，把握新时代下新直销的内涵，紧跟新趋势下新零售的脚步。

为了奖励和表彰在过去一年，为金士力发展做出突出贡献的员工，公司特别将年终的员工表彰搬到了此次金鹰盛典的舞台。会上，重点表彰了一批在年度工作中表现突出的优秀个人和先进集体。

与表彰同步进行的还有天士力?清华大健康新营销管理高级研修班二期学员毕业纪念册及结业证书的颁发仪式。

会上，原清华大学继续教育学院副院长孟至和先生在发表讲话，祝贺二期学员顺利毕业。金士力BHM项目对于有机会参加学习的经销商来说，不仅是一次夯实基础的机会，更是一次圆梦的机会。校企联合办学实现了强强联合，在为企业培养人才的同时，无形中向行业输送了大量人才。同时，孟院长也对学员提出期许，希望大家抓住机遇，刻苦学习实现人生价值的更大提升，为传承和发扬大健康文化做出更大贡献。

（天士力控股集团常务副总裁张建忠做重要讲话 供图： 金士力公司）

活动期间，天士力控股集团常务副总裁张建忠在讲话时强调指出，在刚刚过去的一年中，面对国家政策新变化、市场环境新考验、直销行业新动向、营销模式新趋势，金士力顶住压力、保持定力、苦练内力，稳扎稳打，稳中求进，紧紧抓住大健康产品“进社区、进家庭、进厨房、上餐桌”这个中心工作，一方面不断提高营销队伍的素质和能力，优化营销队伍结构，吸纳引进新团队，强化骨干团队的带动作用；另一方面，积极探索新的营销模式、路径、方法，通过区域整合管理，不断总结新的经验。经过一年的实践，金士力紧随“移动互联网+直销”的行业脉搏，探索线上线下相结合的互联互动，“金士良品”微商城上线运营，大健康家园建设取得新进展，大健康创客计划进一步激发营销活力，直销、分销与体验推广的联动效应开始显现，金士力品牌的影响力在直销行业得到扩展，大健康宣传推广的系列活动在社会上形成良好反响。

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