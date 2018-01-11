一个镜头捕捉健康之美，一个角度传达科技前沿，一张照片见证医患真情，一份参与发现传播快乐！健康中国（2017年度）摄影大赛已圆满落下帷幕。

这项由人民日报社人民网、健康时报联合主办的摄影大赛，秉着“记录健康中国历程；呈现医学发展之美；展示健康生活状态”的评选宗旨，以“专业、品质”为评选原则，在李舸主席等20位专业评委会意见与大众网络投票统计下，产生最终获奖名单。

现将大赛获奖评选过程予以公示。

一、“健康中国（2017年度）摄影大赛”获奖评选细则

评选宗旨：

记录健康中国历程；呈现医学发展之美；展示健康生活状态

评选原则：

专业、品质

入选范围：2017年健康中国摄影大赛投稿作品（1-11月；12月投稿作品累计明年评选）

评审标准：

新闻类作品评选标准（10分制）

1.主题鲜明（2分）：反映中国健康行业发展的变革之貌；展现医疗技术水平的日益进展；呈现医院发展与医护人员的精神面貌等。

2.事件重大（1分）：反映医疗健康领域较为重要的新闻事件；医护医疗、健康界等重要人士的最近动态等。

3.时效性强（1分）：新闻有时效性，以投稿邮件显示投稿时间为准。

4.视角独特（2分）：镜头就是摄影师观察“健康中国”面貌的眼睛，视角呈现一张照片的“思考”；照片呈现的视角别具一格。

5.技术过硬（3分）：构图（1分），构图应均衡稳定、舒服和谐，凌乱无序不得分；色彩（1分）画面色彩饱和、丰满、层次分明；对焦（1分）效果清晰，曝光适宜。

6.图说清晰（1分）：在100字左右的图片描述中，有主题地清晰描述出时间、地点、人物、事件等新闻要素。

非新闻类作品评选标准（10分制）

1.主题鲜明（3分）：反映“健康中国”之下，百姓健康生活、运动健身、心理健康、良好精神面貌、地方健康环境、和谐家庭生活等“大健康”主题。

2.有时新性（1分）：参赛作品非“陈年旧照”，能反映行进中的健康生活。

3.视角独特（2分）：镜头就是摄影师观察“健康中国”面貌的眼睛，视角呈现一张照片的“思考”， 照片呈现的视角别具一格。

4.技术过硬（3分）：构图（1分），构图应均衡稳定、舒服和谐，凌乱无序不得分；色彩（1分）画面色彩饱和、丰满、层次分明；对焦（1分）效果清晰，曝光适宜。

5.图说清晰（1分）：在100字左右的图片描述中，有主题地清晰描述出时间、地点、人物、事件等新闻要素。

以上评分细则适用于普遍作品，如有参赛作品选手创意新颖、技巧独特，可酌情进行处理。

获奖作品评选细则解释权归“健康中国摄影大赛组委会”所有。

二、人民网与健康时报初选

12月4日下午，由人民网与健康时报组成的评选小组对健康中国（2017年度）摄影大赛的参赛作品进行初选。

评委根据获奖评选细则对作品（只有编号）进行评议，为保证每位投票者对图片有充分感知，采取反复浏览，共同点评模式。最终新闻类共45张图片入围，非新闻类共31张图片入围（唱票人李梓；记票人李桂兰）。

三、专业评委会名单公布

中国摄影家协会主席、人民日报社摄影部主任 李舸

国家卫计委中国健康教育中心主任 李长宁

健康时报社总编辑 孟宪励

人民网副总编 孙海峰

健康时报副总编 赵安平

中国卫生画报社常务副社长 肖瓅

解放军画报摄影记者 袁学军

新华通讯社摄影记者 张宇

经济日报社摄影记者 赵晶

原京华时报摄影部主任 张斌

人民政协报摄影部副主任 贾宁

北京晚报摄影记者 白继开

北京晨报摄影记者 王颖

北京青年报摄影记者 魏彤

千龙网文教体中心副主任 戚连民

中国日报摄影记者 匡林华

中新社摄影记者 崔楠

原京华时报摄影部副主任 周民

健康报摄影记者 张丹

四、综合评分测算

在投稿摄影作品中，结合大众投票率及专业评审意见，综合选出“健康中国（2017年度）摄影大赛”获奖名单。

评分为网络投票比例35%，专家评审比例65%构成；20位专家评审根据“健康中国（2017年度）摄影大赛”获奖评选细则为所有作品评分；网络投票按比例综合相加（10分制）。

五、“健康中国（2018年度）摄影大赛”获奖作品公示

公示链http://www.jksb.com.cn/html/2017/dasaijc_1227/120697.html

六、终评奖项设置公示

“健康中国（2017年度）摄影大赛”新闻类作品

一等奖：1名

奖励：5000元奖金+5000元等价物品

二等奖：3名

奖励：1000元奖金+2000元等价物品

三等奖：10名

奖励：2000元等价物品

“健康中国（2017年度）摄影大赛”非新闻类作品

一等奖、二等奖空缺

三等奖：5名

奖励：500元等价物品

所有奖品由“三生（中国）健康产业有限公司”提供

健康中国（2017年度）摄影大赛组委会