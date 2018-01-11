华中地区首例经皮肺动脉带瓣支架植入术成功实施

1月10日，记者从阜外华中心血管病医院获悉，近日该院成功实施了华中地区首例经皮肺动脉带瓣支架植入术，目前患者生命体征平稳，身体状况良好。

今年15岁的小邝因患复杂性先心病“法洛氏四联症”，在4岁时做过矫治手术。近年来，他的肺动脉瓣反流状况日渐严重。

2017年12月30日上午，在该院科研与学科建设部主任、河南省儿童心脏中心主任范太兵带领的专家团队的精准操作下，一枚名叫“Ve-nus-P”的高科技网状支架，沿着“静脉—右室—右肺动脉”通道，顺利送达指定位置，并实现精准“安装”，小邝的血液顺畅流入肺动脉，反流消失，手术进展顺利。

“这种新的手术方式不需要开胸和体外循环，只需使用微创介入的方法，就可以给患者植入肺动脉瓣，对严重肺动脉瓣反流伴有心功能不全的患者提供了风险小、恢复快的治疗新方法。”据范太兵介绍，在华中地区，这项新技术的应用还是首次。（记者王平 通讯员邢永田）