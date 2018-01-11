三类人群需重点预防流感

中国疾病预防控制中心刚刚公布的2018年第一周（1月1日-7日）流感监测结果提示，全国南方省份哨点医院报告的流感样病例占门急诊病例总数的6.0%，流感病毒检测阳性率为41.0%，与2015-2017年同期水平相比几乎翻番，流感确诊住院与重症病例数也有所上升。

来自湖南省儿童医院的数据显示，该院每天接收的流感病人数量多达1100至1300例；湖南省人民医院每日接收的近百例感冒患者中，超过半数为流感患者。各大医院呼吸科、儿科门诊几乎天天爆满，病房更是一床难求。

专家表示，当前，我国南北方省份仍处于季节性流感的流行高峰，流感活动的总体水平仍维持在较高水平，且仍可能会继续流行一段时间。儿童、老人和慢性病人群等高危人群该如何防范流感，昨日，记者特别采访了相关专家。

儿童：避免带病上课，防止交叉感染

学校、幼儿园是人群密集区域，学生聚集性感染流感的现象极易发生。省儿童医院急救中心医师蔡姿丽表示，孩子一旦生病，若带病入校上课，密闭空间里病毒极易扩散传播，容易导致传染性儿童病例增多，甚至出现聚集性发热。

蔡姿丽建议，儿童应尽量减少到超市、商场、车站等人流密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者；去过公共场所等人群密集的环境或双手接触呼吸道分泌物后，应立即用肥皂水洗手；对于出现流感症状的儿童，应避免带病上课，防止交叉感染，如果出现高热等症状，应及时前往医院就诊。

需要提醒的是，年龄＜5岁的儿童（尤其是年龄＜2岁儿童），易发生严重并发症，一旦出现持续高热、伴有剧烈咳嗽、呼吸困难、神志改变、严重呕吐与腹泻等重症倾向，应及时就诊。

慢性病患者：定期检测疾病，提前到医院就诊

对于患有糖尿病、心脏病、慢性阻塞性肺病等疾病的患者来说，一旦感染流感病毒，极易诱发并加重症状。糖尿病患者合并感染后易引起血糖的波动；心脏病患者易引起心率失常、心衰，加重心脏的基础疾病等。在此类患者中，受影响最大的为慢性阻塞性肺疾病（肺气肿）患者，此类感染流感病毒后会出现呼吸困难、咳嗽加重等症状。

湖南省人民医院马王堆院区内科副主任医师靖颖霞提醒，对于流感，可通过佩戴口罩、勤洗手、定期通风等措施进行科学预防；对于慢性病患者，应注意监测其基础疾病并及时治疗原发疾病；如有合并症时，应及时到医院就诊，在医生的指导下进行治疗，避免由于感冒加重原发疾病病情。

老人：关注身体变化，增强自身体质

靖颖霞介绍，流感病毒的传染速度快，一人患病可能陆续波及全家。但老年人自我感受能力较低，部分老年人头痛、乏力、感冒等临床症状并不明显，缺乏特异性，容易造成误诊误治，带发原来的基础疾病，引起脑病、虚脱等并发症，从而加重病情。

老年人属于易感人群，应关注自身健康情况；平时多喝水，防止咽喉干燥；注意加强散步、打太极等日常锻炼，增强体质以提高机体抵御病毒侵袭的能力。

此外，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险，推荐老年人、儿童、孕妇、慢性病患者和医务人员等流感高危人群接种流感疫苗；6 月龄以下婴儿、孕妇和慢性病患者的家庭成员和看护人员也应考虑接种流感疫苗。