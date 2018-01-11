利巴韦林俗称“病毒唑”，因其带有“病毒”二字，不少人从字面上理解，以为它对任何病毒都管用，但事实是——它不治普通感冒。

世界卫生组织和美国食品药品管理局对利巴韦林的使用均有严格限制，并且发出过安全警告。利巴韦林唯一明确的治疗作用是针对“呼吸道合胞病毒”感染以及联合治疗丙型肝炎。在美国，利巴韦林有雾化吸入和口服两种给药方式，其中雾化给药的严格适应证为呼吸道合胞病毒引起的重度下呼吸道感染，而不是治疗普通上呼吸道感染。口服方式则不推荐给3 岁以下的幼儿使用。

利巴韦林的副作用很多，大剂量长期使用可引起白细胞减少、贫血、血清转氨酶和胆红素升高；引起低血压、视力模糊、头晕、乏力等不良反应；可能会导致冠状动脉性疾病恶化，合并冠状动脉疾病的患者，使用时最好请心脏科专家会诊。

明确了利巴韦林不是抗病毒的“神药”，切不可滥用后，使用时就要遵循以下注意事项：

1.孕期、备孕期都禁用。该药半衰期很长，用药后在体内存留长达6个月，配偶双方有一人用了该药，6个月内都要避孕。

2.哺乳期禁用。如果哺乳期不慎使用了利巴韦林，或者有严格的指征需要使用利巴韦林的女性，最好停止哺乳。

3.小儿普通感冒，或者怀疑是手足口病或疱疹性咽峡炎的，不必用利巴韦林。

4.它不用于对抗流行性感冒或上呼吸道感染。

5.使用过程中，应注意监测可能出现的贫血、心肺受损、致癌等副作用。