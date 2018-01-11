工作生活分不开损健康

刘明是大家眼中的“工作狂”，为了拼业绩，几乎把所有时间都用来工作：平时加班已是家常便饭；周末在家多数时间也拿着笔记本电脑回复邮件；即便是全家出去游玩，他也时时刻刻盯着手机工作群……这种状态持续了一年多，现在的刘明身心俱疲，不仅没换来业绩的大幅提升，反而“招来”失眠和慢性胃炎。

像刘明这样工作和生活之间没有边界，不懂得利用个人时间进行休闲、放松的人，身心健康都会大打折扣。瑞士苏黎世大学最新研究显示，把工作带回家会降低幸福感；不能将工作和个人生活时间“划清界限”的人容易焦虑，病后身体恢复得更慢，也更易觉得精疲力竭，久而久之会出现躯体或心理疾病。

人生要张弛有度。提高生活和工作的质量，学会在两者间建立边界感很重要，以下方法可以一试。

提高工作效率。在上班时间、办公室内完成工作，尽量不把活儿带回家。如果避免不了回家工作，建议限定在一个时间段内，比如孩子睡着之后或大家起床之前。这样既不影响家庭生活，又能保证相对安静的工作环境，效率会更高。

有一个 “充电”的活动。无论何时，只要你觉得累了、倦了，可以改做一些能从中获取能量的活动，如陪伴孩子玩耍，在亲子互动中获得精神力量；养小猫、小狗，没条件和精力的，养一对金鱼也好，在与宠物的相处中体验惬意与平静；听听慢节奏、优美的轻音乐，或阅读几页充满哲思的书籍，文学艺术的海洋最能治愈心灵；到周围散散步、和同事朋友聊聊天，也能让精神更好，心情更愉悦。

保持对工作和生活意义的反思。可口可乐公司首席执行官布赖恩戴森曾说过一段发人深省的话：“每个人的生命里都有5个球，它们分别是工作、家庭、健康、朋友和心灵。我们的人生就像一场掷球游戏，将手里的5个球不停抛向空中并维持平衡不让它们落下。玩着玩着，你会发现，工作是一个橡皮球，即使不小心落在地上，还是会弹回来。而家庭、健康、朋友和心灵这4个球是用玻璃做的，一旦你失手落下，它们将碎落一地，再也不会恢复如初。”我们需要事业来获得独立性、自豪感，但如果你被现在的工作压得喘不过气，完全体验不到成就感、愉悦感，那么你就得调整工作在生命中的比重，找到更适合自己的生活状态以回到快乐、幸福的轨道。