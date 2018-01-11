受访专家：

北京回龙观医院老年科主任 尚 兰

中国老年学和老年医学学会老年心理专业委员会秘书长 杨 萍

随着年龄增长，人们的睡眠问题会日渐突出。调查显示，美国约1/3的成年人存在各种类型的睡眠障碍，约1/2的老人睡眠更是问题。

“睡眠是基本的生理活动。睡眠不足不仅影响个人健康，也是造成每年近10万起交通事故、超过千亿生产力损失的因素。”北京回龙观医院老年科主任尚兰在接受《生命时报》记者采访时表示，“睡眠对维持认知、心境和记忆有不可替代的作用，也是正常免疫和内分泌活动的基础。临床上，睡眠问题十分普遍，老年人失眠多与肥胖、糖尿病、心血管疾病、心衰、高血压及抑郁、焦虑等情绪问题相关。”

中国老年学和老年医学学会老年心理专业委员会秘书长杨萍分析，导致老年人失眠的心理原因主要有3个。第一是焦虑、抑郁、恐惧、孤独等情绪问题；第二是社会事件，如老伴、亲友离世，老人被骗等社会负面新闻等；第三是疾病或身体状况不佳导致的心理压力增加。杨萍说：“失眠对身心健康损害巨大，同时还会加重老年人已患有的身心疾病、导致其社会交往能力退行等，长期失眠甚至会引起情绪崩溃。”

缓解失眠是一个漫长的过程，一般通过调整生活方式和服用药物来治疗。杨萍建议，老年人睡前可做些缓和的运动，如在房间走几圈，形成规律后有助睡眠；临睡前喝杯温热的牛奶或小米粥也能促进睡眠；建议老年人提前一小时上床，比如希望10点入睡，9点就应上床休息；还有，看看书、听听舒缓的音乐，可平稳心绪，有益睡眠。

如果失眠问题比较严重，建议患者到睡眠门诊就医。对已经使用药物治疗的老年人，尚兰提醒，为保证疗效和健康，服药时需要遵守6个原则：1.用最小有效剂量；2.尽量不合用两种以上安眠药物；3.间断用药，每周2~4次；4.短期用药，常规用药不宜超过3~4周，避免产生依赖；5.症状控制后逐步减量至停药；6.防止停药后反弹。（记者 鲍 捷）