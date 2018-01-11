初中女生洗冷水澡引发脑溢血

寒冬腊月，15岁的小楠（化名）洗冷水澡后出现头痛、恶心、呕吐等症状，到医院竟确诊为脑溢血，险些丧命。

小楠是某中学初三的住宿学生，近日晚自习回到寝室后打算洗澡，却发现已经没有热水了。她想到有人通过冬泳、洗冷水澡等方式锻炼意志、强身健体，于是也鼓起勇气洗了一个冷水澡。谁知，第二天就出现持续性头痛，并伴有恶心、呕吐等症状，被送往长沙市中心医院。入院后，头部CT检查确诊为脑溢血，出血量约为24毫升，经进一步排除颅内血管畸形、动脉瘤、颅内肿瘤等情况后，医生判断小楠的脑溢血很有可能与洗冷水澡的寒冷刺激有关。经过对症治疗，目前小楠恢复良好。

“脑卒中可分为缺血性卒中和出血性卒中，小楠属于后者。”长沙市中心医院神经内科副主任、主任医师胡珏介绍，脑溢血常有高血压基础疾病史，多因血压突然上升，导致脑内血管破裂。胡珏提醒，平时缺乏锻炼、身体素质不佳者，千万不可盲目冬泳、冷水浴，寒冷可增加脑血管的痉挛性和脆性，造成血压升高；还会影响人体神经内分泌功能，使肾上腺素升高，严重时就可能诱发脑出血。市民在冬季要注意保暖，养成良好的生活习惯，低盐低脂饮食，多吃蔬菜和水果，多饮水，作息规律，劳逸结合，避免过度劳累和紧张，适当运动；如有高血压，应按时服药、密切监测，将血压控制在正常范围内。