超市里果干的种类非常丰富，很多人认为虽然果干的价格比新鲜水果高出一截，但既营养又方便，适合平时忙碌的生活。其实，吃果干不如吃一些新鲜的水果。

吃果干，热量易超标。水果变成果干，水分含量降低，热量相对而言提高了不少。比如鲜香蕉为93千卡/100克，而香蕉干有360千卡/100克；鲜枣为125千卡/100克，枣干有276千卡/100克；鲜葡萄为44千卡/100克，葡萄干有344千卡/100克。热量都高出不少。

吃一小把葡萄干，大约30克，但热量能达到103千卡，相当于46克馒头或63克米饭，等于半顿主食，因此，吃果干一定要注意量。

看清配料表。虽然有的食品名称叫果干，其实是油炸或淋油后烤的，口感比较脆。常见的有香蕉干、菠萝蜜干、枣干、苹果干。有些口味偏酸的水果还会在加工过程中添加糖，比如杏、梅等。加糖或油都会进一步增加果干热量，某品牌100克油炸脆枣的热量为435千卡，比直接晾干的高出158千卡。购买时一定要看清配料表。

果干入杂粮粥或饭。果干中的糖主要以葡萄糖和果糖为主，当作零食，升血糖速度快，短时间摄入大量果糖容易引发肥胖。杂粮粥或杂粮饭口感略微粗糙、膳食纤维含量丰富，能延缓血糖上升速度，加点果干既能增加香甜的味道，还能避免摄入过多。